{"_id":"6b094dd5bede17c8e10b3a1c","slug":"video-monkey-menace-shimla-ridge-ground-tourists-residents-2026-11-27","type":"video","status":"publish","title_hn":"शिमला के रिज मैदान पर बंदरों का आतंक, स्थानीय लोगों और सैलानियों की बढ़ी परेशानी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

राजधानी शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर बंदरों का आतंक लोगों के लिए परेशानी का कारण बना हुआ है। यहां बंदरों की बढ़ती समस्या के चलते स्थानीय निवासियों के साथ-साथ घूमने आने वाले सैलानियों को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। रिज मैदान पर बंदरों की मौजूदगी के कारण लोगों का आराम से चलना-फिरना मुश्किल हो गया है। रिज मैदान शिमला के प्रमुख पर्यटन स्थलों में शामिल है। यहां रोजाना बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और बाहरी राज्यों से आने वाले पर्यटक पहुंचते हैं। लोग परिवार के साथ यहां घूमने, तस्वीरें खिंचवाने और आसपास के नजारों का आनंद लेने आते हैं। लेकिन बंदरों के आतंक के कारण लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। स्थानीय लोगों और सैलानियों के लिए रिज मैदान पर सामान्य रूप से आवाजाही करना भी चुनौती बन रहा है। बंदरों की समस्या के चलते यहां आने वाले लोगों को सतर्क रहना पड़ रहा है। खासकर पर्यटक रिज मैदान में घूमते समय असहज महसूस कर रहे हैं। राजधानी के प्रमुख पर्यटन स्थल पर इस तरह की समस्या से स्थानीय लोगों और पर्यटकों दोनों की परेशानी बढ़ रही है। लोगों को उम्मीद है कि संबंधित विभाग इस समस्या के समाधान के लिए उचित कदम उठाएंगे, ताकि रिज मैदान पर आने वाले लोगों को राहत मिल सके और वे बिना किसी परेशानी के यहां घूम सकें।

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