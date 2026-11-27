{"_id":"6b09279d563475bb9109dfdb","slug":"video-shimla-police-constable-recruitment-pet-pst-2026-9151-candidates-2026-11-27","type":"video","status":"publish","title_hn":"शिमला में पुलिस कांस्टेबल भर्ती का शारीरिक परीक्षण आज से, 9,151 अभ्यर्थी दिखाएंगे दमखम","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

हिमाचल प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल बनने का सपना देख रहे युवाओं के लिए महत्वपूर्ण खबर है। शिमला जिले में पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए शारीरिक दक्षता एवं शारीरिक मानक परीक्षण (PET/PST) की प्रक्रिया 27 नवंबर से शुरू हो रही है। यह परीक्षण 5 दिसंबर 2026 तक पुलिस लाइन्स भराड़ी, शिमला में आयोजित किया जाएगा। इस भर्ती प्रक्रिया में कुल 9,151 अभ्यर्थी हिस्सा लेंगे। भर्ती प्रक्रिया में महिला और पुरुष दोनों वर्गों के उम्मीदवार अपनी शारीरिक दक्षता का प्रदर्शन करेंगे। इनमें 2,707 महिला और 6,444 पुरुष अभ्यर्थी शामिल हैं। बड़ी संख्या में उम्मीदवारों की भागीदारी को देखते हुए पुलिस विभाग ने परीक्षण को चरणबद्ध तरीके से आयोजित करने की व्यवस्था की है। शिमला जिले में पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए होने वाले PET/PST में हजारों युवा हिस्सा लेंगे। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार अभ्यर्थियों को अलग-अलग चरणों में बुलाया जाएगा। इसका उद्देश्य भर्ती प्रक्रिया को व्यवस्थित तरीके से पूरा करना और प्रत्येक उम्मीदवार को अपनी शारीरिक दक्षता प्रदर्शित करने का अवसर देना है। पुलिस प्रशासन ने सभी अभ्यर्थियों से अपील की है कि वे अपने निर्धारित दिन पर ही भर्ती स्थल पर पहुंचें। उम्मीदवारों को ई-कॉल लेटर में दिए गए निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ने और उसमें बताए गए आवश्यक दस्तावेज साथ लाने को कहा गया है। अभ्यर्थियों को निर्धारित समय पर पुलिस लाइन्स भराड़ी पहुंचना होगा। भर्ती प्रक्रिया के दौरान अनुशासन बनाए रखने और पुलिस की ओर से जारी दिशा-निर्देशों का पालन करने की भी अपील की गई है। शिमला पुलिस के अनुसार, भर्ती प्रक्रिया को निष्पक्ष, पारदर्शी और व्यवस्थित तरीके से संपन्न करवाने के लिए आवश्यक प्रबंध किए गए हैं। बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों की मौजूदगी को देखते हुए व्यवस्थाओं को चरणबद्ध बनाया गया है, ताकि किसी भी उम्मीदवार को अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े। अब शिमला जिले के 9,151 अभ्यर्थियों की नजरें शारीरिक परीक्षण पर रहेंगी। PET/PST में प्रदर्शन के आधार पर भर्ती प्रक्रिया का अगला चरण महत्वपूर्ण होगा।

... और पढ़ें