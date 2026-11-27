{"_id":"6b092594e8c1b9e76706fe8e","slug":"video-hrtc-pensioners-protest-pending-da-arrears-himachal-pradesh-2026-11-27","type":"video","status":"publish","title_hn":"शिमला: डेढ़ साल का इंतजार, फिर भी पूरा हक नहीं मिला! HRTC पेंशनर्स ने निगम मुख्यालय घेरकर उठाई आवाज","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

नौकरी के दौरान वर्षों तक निगम की सेवा की, जिम्मेदारियां निभाईं और सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन के सहारे जीवन गुजारने की उम्मीद रखी। लेकिन जब महंगाई लगातार बढ़ रही हो और मिलने वाले महंगाई भत्ते का पूरा लाभ भी न मिले तो बुजुर्ग पेंशनर्स की मुश्किलें बढ़ना स्वाभाविक है। हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) के पेंशनर्स भी इन दिनों अपनी लंबित मांगों को लेकर इसी परेशानी से जूझ रहे हैं। इसी नाराजगी के चलते शुक्रवार को एचआरटीसी पेंशनर संघर्ष समिति ने निगम मुख्यालय का घेराव कर अपनी मांगों को लेकर आवाज बुलंद की। पेंशनर संघर्ष समिति का आरोप है कि निगम प्रबंधन ने करीब डेढ़ वर्ष की देरी के बाद पेंशनर्स को केवल तीन प्रतिशत महंगाई भत्ता जारी किया है। समिति का कहना है कि इस बढ़े हुए महंगाई भत्ते का एरियर भी अभी तक जारी नहीं किया गया है। पेंशनर्स के अनुसार, वे कुल आठ प्रतिशत महंगाई भत्ते के हकदार हैं, लेकिन उन्हें इसका पूरा लाभ नहीं मिल रहा है। पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ता केवल वेतन या पेंशन में बढ़ोतरी का आंकड़ा नहीं है, बल्कि बढ़ती महंगाई के बीच घरेलू खर्चों को संभालने का एक महत्वपूर्ण सहारा है। उम्र बढ़ने के साथ स्वास्थ्य, दवाइयों और रोजमर्रा की जरूरतों पर खर्च भी बढ़ता है। ऐसे में डीए की लंबित किस्त और एरियर का इंतजार उनकी आर्थिक परेशानियों को और बढ़ा सकता है। इस पूरे मामले में पेंशनर संघर्ष समिति ने निगम कर्मचारियों और पेंशनर्स के बीच महंगाई भत्ते के भुगतान का मुद्दा भी उठाया है। समिति का कहना है कि निगम के कर्मचारियों को पहले ही पांच प्रतिशत महंगाई भत्ते की किस्त जारी की जा चुकी है, जबकि पेंशनर्स को इसका लाभ नहीं दिया गया है। समिति इसी अंतर पर सवाल उठा रही है। पेंशनर्स की मांग है कि जब निगम कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की किस्त जारी की जा सकती है तो सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी उनके हिस्से का लाभ मिलना चाहिए। निगम मुख्यालय पहुंचकर जताई नाराजगी लंबे समय से लंबित मांगों को लेकर शुक्रवार को पेंशनर संघर्ष समिति ने निगम मुख्यालय का घेराव किया। इस दौरान समिति ने शेष पांच प्रतिशत महंगाई भत्ता जारी करने के साथ उसका पूरा एरियर देने की मांग उठाई। पेंशनर्स का कहना है कि वे अपने अधिकारों के लिए लगातार आवाज उठा रहे हैं, लेकिन उनकी मांगों पर अपेक्षित कार्रवाई नहीं हो रही है। इसी कारण उन्हें निगम मुख्यालय का घेराव करने के लिए आगे आना पड़ा। पेंशनर संघर्ष समिति की प्रमुख मांग है कि शेष पांच प्रतिशत डीए की किस्त जल्द जारी की जाए और लंबित एरियर का भी भुगतान किया जाए। इससे पेंशनर्स को बढ़ती महंगाई के बीच कुछ आर्थिक राहत मिल सकेगी। फिलहाल पेंशनर्स ने अपनी मांगों को लेकर निगम प्रबंधन के सामने आवाज उठाई है। अब देखना होगा कि निगम प्रबंधन इस मांग पर क्या कदम उठाता है और पेंशनर्स को उनके लंबित महंगाई भत्ते का लाभ कब तक मिल पाता है। सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन ही हजारों कर्मचारियों के परिवारों की आर्थिक सुरक्षा का आधार होती है। ऐसे में महंगाई भत्ते की लंबित किस्त और एरियर का सवाल केवल भुगतान तक सीमित नहीं, बल्कि उनके सम्मानजनक जीवन और आर्थिक राहत से भी जुड़ा है।

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