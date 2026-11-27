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निदेशालय स्कूल शिक्षा, हिमाचल प्रदेश की ओर से 27 नवंबर 2026 को इस संबंध में सभी खंड प्रारंभिक शिक्षा अधिकारियों (बीईईओ) को पत्र जारी किया गया है। पत्र में स्पष्ट किया गया है कि 24 सितंबर 2026 को जारी उन निर्देशों को तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाता है, जिनके तहत सालाना स्वीकृत 55 हजार रुपये के मानदेय को 10 के बजाय 12 समान मासिक किस्तों में बांटकर देने के निर्देश दिए गए थे।शिक्षा निदेशालय ने नए आदेश में कहा है कि कुक-कम-हेल्परों से प्राप्त मांगों को ध्यान में रखते हुए पहले की भुगतान व्यवस्था बहाल की जा रही है। अब उन्हें 55 हजार रुपये का वार्षिक मानदेय 10 शैक्षणिक महीनों के दौरान दिया जाएगा। यानी प्रत्येक कुक-कम-हेल्पर को 5500 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे।जारी पत्र के अनुसार, कुक-कम-हेल्पर के कुल 5500 रुपये मासिक मानदेय में केंद्र और प्रदेश सरकार के हिस्से के साथ राज्य सरकार का अतिरिक्त टॉप-अप शामिल है।