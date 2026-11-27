हिमाचल: मिड-डे मील वर्करों को अब 10 महीने में मिलेगा 55 हजार मानदेय, 12 महीने वाली व्यवस्था खत्म; आदेश जारी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला नेटवर्क, शिमला Published by: Ankesh Dogra Updated Fri, 27 Nov 2026 12:50 PM IST
सार
हिमाचल प्रदेश में मिड-डे मील योजना के तहत कार्यरत कुक-कम-हेल्परों के मानदेय भुगतान को लेकर शिक्षा निदेशालय ने 27 नवंबर को नए निर्देश जारी किए हैं। अब सालाना 55 हजार रुपये का मानदेय 12 महीनों के बजाय 10 शैक्षणिक महीनों में पहले की व्यवस्था के अनुसार दिया जाएगा।
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विस्तार
हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में मिड-डे मील योजना के तहत कार्यरत कुक-कम-हेल्परों के मानदेय भुगतान को लेकर शिक्षा निदेशालय ने नई व्यवस्था के निर्देश जारी किए हैं। अब इन कर्मचारियों को सालाना 55 हजार रुपये का मानदेय 12 महीनों के बजाय 10 शैक्षणिक महीनों में दिया जाएगा। प्रत्येक कुक-कम-हेल्पर को हर महीने 5500 रुपये मिलेंगे।
निदेशालय स्कूल शिक्षा, हिमाचल प्रदेश की ओर से 27 नवंबर 2026 को इस संबंध में सभी खंड प्रारंभिक शिक्षा अधिकारियों (बीईईओ) को पत्र जारी किया गया है। पत्र में स्पष्ट किया गया है कि 24 सितंबर 2026 को जारी उन निर्देशों को तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाता है, जिनके तहत सालाना स्वीकृत 55 हजार रुपये के मानदेय को 10 के बजाय 12 समान मासिक किस्तों में बांटकर देने के निर्देश दिए गए थे।
12 महीने में मानदेय देने के निर्देश वापस
शिक्षा निदेशालय ने नए आदेश में कहा है कि कुक-कम-हेल्परों से प्राप्त मांगों को ध्यान में रखते हुए पहले की भुगतान व्यवस्था बहाल की जा रही है। अब उन्हें 55 हजार रुपये का वार्षिक मानदेय 10 शैक्षणिक महीनों के दौरान दिया जाएगा। यानी प्रत्येक कुक-कम-हेल्पर को 5500 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे।
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केंद्र और प्रदेश सरकार के हिस्से का भी किया उल्लेख
जारी पत्र के अनुसार, कुक-कम-हेल्पर के कुल 5500 रुपये मासिक मानदेय में केंद्र और प्रदेश सरकार के हिस्से के साथ राज्य सरकार का अतिरिक्त टॉप-अप शामिल है।
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निदेशालय स्कूल शिक्षा, हिमाचल प्रदेश की ओर से 27 नवंबर 2026 को इस संबंध में सभी खंड प्रारंभिक शिक्षा अधिकारियों (बीईईओ) को पत्र जारी किया गया है। पत्र में स्पष्ट किया गया है कि 24 सितंबर 2026 को जारी उन निर्देशों को तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाता है, जिनके तहत सालाना स्वीकृत 55 हजार रुपये के मानदेय को 10 के बजाय 12 समान मासिक किस्तों में बांटकर देने के निर्देश दिए गए थे।
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12 महीने में मानदेय देने के निर्देश वापस
शिक्षा निदेशालय ने नए आदेश में कहा है कि कुक-कम-हेल्परों से प्राप्त मांगों को ध्यान में रखते हुए पहले की भुगतान व्यवस्था बहाल की जा रही है। अब उन्हें 55 हजार रुपये का वार्षिक मानदेय 10 शैक्षणिक महीनों के दौरान दिया जाएगा। यानी प्रत्येक कुक-कम-हेल्पर को 5500 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे।
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केंद्र और प्रदेश सरकार के हिस्से का भी किया उल्लेख
जारी पत्र के अनुसार, कुक-कम-हेल्पर के कुल 5500 रुपये मासिक मानदेय में केंद्र और प्रदेश सरकार के हिस्से के साथ राज्य सरकार का अतिरिक्त टॉप-अप शामिल है।
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मानदेय का निर्धारित विवरण इस प्रकार है:
|मानदेय का विवरण
|मासिक राशि
|10 महीने की कुल राशि
|केंद्र और राज्य का हिस्सा (900:100)
|₹1,000
|₹10,000
|राज्य सरकार का अतिरिक्त टॉप-अप
|₹4,500
|₹45,000
|कुल मानदेय
|₹5,500
|₹55,000
सभी बीईईओ को अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश
निदेशालय ने प्रदेश के सभी ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारियों को नए निर्देशों के अनुसार मानदेय का भुगतान सुनिश्चित करने को कहा है। पत्र की प्रतिलिपि जिला उपनिदेशकों (प्रारंभिक शिक्षा) को भी भेजी गई है, ताकि आदेशों का सख्ती से पालन करवाया जा सके।
इस आदेश की प्रतिलिपि मिड-डे मील वर्कर्स यूनियन (सीटू) को भी सूचना के लिए भेजी गई है। नए निर्देशों से प्रदेश के सरकारी स्कूलों में कार्यरत कुक-कम-हेल्परों के मानदेय भुगतान की व्यवस्था फिर से 10 शैक्षणिक महीनों वाली हो गई है।
निदेशालय ने प्रदेश के सभी ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारियों को नए निर्देशों के अनुसार मानदेय का भुगतान सुनिश्चित करने को कहा है। पत्र की प्रतिलिपि जिला उपनिदेशकों (प्रारंभिक शिक्षा) को भी भेजी गई है, ताकि आदेशों का सख्ती से पालन करवाया जा सके।
इस आदेश की प्रतिलिपि मिड-डे मील वर्कर्स यूनियन (सीटू) को भी सूचना के लिए भेजी गई है। नए निर्देशों से प्रदेश के सरकारी स्कूलों में कार्यरत कुक-कम-हेल्परों के मानदेय भुगतान की व्यवस्था फिर से 10 शैक्षणिक महीनों वाली हो गई है।