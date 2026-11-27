सरकारी नौकरी पाने का सपना लेकर एक युवा परीक्षा केंद्र पहुंचता है। मन में उम्मीद होती है कि वर्षों की मेहनत और तैयारी का फल मिलने का समय आ गया है। प्रवेश पत्र हाथ में है, परीक्षा देने का उत्साह भी है, लेकिन परीक्षा शुरू होने से पहले ही ऐसा कुछ हो जाता है कि सारी तैयारी धरी रह जाती है। सोलन के आंजी स्थित देव भूमि सेंटर में पटवारी भर्ती परीक्षा देने पहुंचे सिख युवक जश्नदीप सिंह के साथ कथित तौर पर कुछ ऐसा ही हुआ।

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जश्नदीप सिंह का आरोप है कि उन्हें सिख धर्म के धार्मिक प्रतीक कड़ा और कृपाण पहनने के कारण परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया गया। उनसे इन प्रतीकों को उतारने के लिए कहा गया। युवक ने इसे अपनी धार्मिक मान्यताओं के विरुद्ध बताते हुए परीक्षा में शामिल नहीं होने की बात कही। एक तरफ सरकारी नौकरी पाने की उम्मीद थी तो दूसरी तरफ धार्मिक आस्था और पहचान से जुड़े प्रतीक। आखिरकार वह परीक्षा नहीं दे सके।

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जब परीक्षा केंद्र के दरवाजे पर आकर ठहर गया सपना

जश्नदीप सिंह के लिए यह सिर्फ एक परीक्षा नहीं थी, बल्कि उनके भविष्य से जुड़ा एक महत्वपूर्ण अवसर था। उनका कहना है कि वह इससे पहले भी कई परीक्षाओं में शामिल हो चुके हैं और उन परीक्षाओं में कड़ा और कृपाण पहनने के बावजूद उन्हें किसी तरह की परेशानी नहीं हुई थी। लेकिन पटवारी भर्ती परीक्षा के दौरान पहली बार उन्हें ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ा। उनके मुताबिक, परीक्षा केंद्र में प्रवेश से पहले उनसे कड़ा और कृपाण उतारने को कहा गया। सिख धर्म में इन प्रतीकों का विशेष धार्मिक महत्व है। ऐसे में उनके लिए इन्हें उतारना अपनी धार्मिक मान्यताओं के विरुद्ध था। युवक ने इस स्थिति पर नाराजगी जताई और कहा कि धार्मिक प्रतीकों के कारण परीक्षा से वंचित होना बेहद दुखद है।

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कड़ा और कृपाण सिर्फ प्रतीक नहीं, आस्था और पहचान का हिस्सा

सिख धर्म में कड़ा और कृपाण का विशेष स्थान है। कड़ा सिखों के पांच ककारों में शामिल है, जबकि कृपाण साहस, आत्मरक्षा और अन्याय के विरुद्ध खड़े होने की परंपरा से जुड़ी है। ये केवल पहनने की वस्तुएं नहीं, बल्कि सिख धार्मिक पहचान और आस्था का हिस्सा हैं। जश्नदीप सिंह का कहना है कि सिख समुदाय ने हमेशा देश और धर्म की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ऐसे में धार्मिक प्रतीकों को लेकर परीक्षा केंद्र में हुई कथित घटना ने उन्हें आहत किया है।



सवाल सिर्फ एक युवक का नहीं, व्यवस्था और संवेदनशीलता का भी

इस घटना ने परीक्षा केंद्रों में प्रवेश नियमों, धार्मिक स्वतंत्रता और अभ्यर्थियों के प्रति संवेदनशील व्यवहार को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में सुरक्षा और अनुशासन बनाए रखना जरूरी है, लेकिन साथ ही यह भी महत्वपूर्ण है कि धार्मिक आस्था से जुड़े मामलों में लागू नियमों और संबंधित दिशा-निर्देशों का स्पष्ट पालन हो। क्या परीक्षा केंद्रों पर तैनात कर्मचारियों को धार्मिक प्रतीकों से जुड़े नियमों की पूरी जानकारी होती है? क्या अभ्यर्थियों को परीक्षा से पहले ऐसे नियमों के बारे में स्पष्ट जानकारी दी जाती है? और यदि किसी अभ्यर्थी को धार्मिक प्रतीकों के कारण आपत्ति का सामना करना पड़े तो उसके लिए क्या वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए? ये ऐसे सवाल हैं, जिनका जवाब संबंधित परीक्षा प्राधिकरण और प्रशासन की ओर से दिया जाना जरूरी है।

तैयारी का मौका न छिने, नियमों की जानकारी भी हो स्पष्ट

जश्नदीप सिंह का मामला केवल एक परीक्षा में प्रवेश को लेकर उठे विवाद तक सीमित नहीं रहना चाहिए। यह जरूरी है कि भर्ती परीक्षाओं के दिशा-निर्देश स्पष्ट हों और अभ्यर्थियों को पहले से उनकी जानकारी दी जाए। धार्मिक प्रतीकों से जुड़े मामलों में भी निर्धारित नियमों के अनुसार संवेदनशीलता और पारदर्शिता बरती जाए, ताकि किसी युवा को आखिरी समय में ऐसी परिस्थिति का सामना न करना पड़े। फिलहाल इस मामले में युवक की ओर से लगाए गए आरोपों पर परीक्षा केंद्र प्रबंधन और संबंधित भर्ती प्राधिकरण का पक्ष सामने आना बाकी है। उनका पक्ष और परीक्षा के आधिकारिक दिशा-निर्देश सामने आने के बाद ही पूरे घटनाक्रम की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।