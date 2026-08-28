{"_id":"6a915af2a11b65220305739c","slug":"video-mashobra-under-14-school-sports-volleyball-competition-420-players-2026-08-28","type":"video","status":"publish","title_hn":"शिमला: मशोबरा में अंडर-14 स्कूल खेलकूद प्रतियोगिता शुरू, 420 खिलाड़ी दिखाएंगे दमखम","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

शिक्षा खंड मशोबरा की अंडर-14 स्कूल खेलकूद प्रतियोगिता का आगाज राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला दुर्गापुर में हो गया है। प्रतियोगिता के पहले दिन बॉलीबाल स्पर्धाओं के मुकाबले खेले जा रहे हैं। खेल मैदान में सुबह से ही खिलाड़ियों और टीमों की गतिविधियां देखने को मिल रही हैं। इस प्रतियोगिता में शिक्षा खंड मशोबरा के विभिन्न स्कूलों से करीब 420 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। अंडर-14 आयु वर्ग के ये खिलाड़ी अलग-अलग मुकाबलों में अपनी प्रतिभा और खेल कौशल का प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रतियोगिता के पहले दिन बॉलीबाल स्पर्धा के मुकाबले शुरू हो गए हैं। मैदान पर उतर रहे खिलाड़ियों में जीत हासिल करने को लेकर उत्साह नजर आ रहा है। टीमों के बीच हो रहे मुकाबलों में खिलाड़ियों का जोश देखते ही बन रहा है। आयोजकों की ओर से प्रतियोगिता के दौरान खिलाड़ियों को बेहतर खेल वातावरण उपलब्ध करवाने के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं। मशोबरा शिक्षा खंड की इस खेलकूद प्रतियोगिता में करीब 420 खिलाड़ियों की भागीदारी है। इतनी बड़ी संख्या में खिलाड़ियों के पहुंचने से प्रतियोगिता स्थल पर खेलों को लेकर उत्साह का माहौल बना हुआ है। अंडर-14 स्तर की प्रतियोगिताएं बच्चों को स्कूल स्तर पर अपनी खेल प्रतिभा दिखाने का अवसर देती हैं। बॉलीबाल के मुकाबलों में भी खिलाड़ी अपनी टीम को जीत दिलाने के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला दुर्गापुर में आयोजित हो रही प्रतियोगिता के चलते स्कूल परिसर में खेल गतिविधियां तेज हो गई हैं। पहले दिन के मुकाबलों के साथ प्रतियोगिता का औपचारिक खेल चरण शुरू हो चुका है। आने वाले मुकाबलों में खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर सभी की नजर रहेगी।

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