हिमाचल: हादसों पर लगेगी लगाम, नए सिरे से चिन्हित किए जाएंगे ब्लैक स्पॉट, सड़क पांच मीटर चाैड़ी होगी

हिमाचल प्रदेश में सड़क हादसों को रोकने के लिए ब्लैक स्पॉट को नए सिरे से चिन्हित करने और मौजूदा ब्लैक स्पॉट को सुरक्षित बनाने की कवायद शुरू हो गई है। प्रदेश में पहले के चिन्हित 239 ब्लैक स्पॉट को दुरुस्त किया जाएगा। इन स्थानों पर रोड सेफ्टी के लिए उपलब्ध बजट से जरूरी सुधार कार्य किए जाएंगे। दुर्घटना संभावित स्थानों पर सड़क की चौड़ाई बढ़ाने के साथ-साथ क्रैश बैरियर समेत अन्य सुरक्षा इंतजाम किए जाएंगे। सड़क सुरक्षा को लेकर लोक निर्माण विभाग, पुलिस और परिवहन विभाग मिलकर काम कर रहे हैं। विभागों की ओर से ऐसे स्थानों की पहचान की जा रही है, जहां लगातार सड़क हादसे हो रहे हैं या सड़क की बनावट, तीखे मोड़, कम चौड़ाई और सुरक्षा इंतजामों की कमी के कारण दुर्घटना का खतरा अधिक है। इन स्थानों का नए सिरे से चयन भी किया जाएगा, ताकि हादसों की वास्तविक स्थिति के आधार पर ब्लैक स्पॉट की सूची को अपडेट किया जा सके।

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