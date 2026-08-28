फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Himachal: Accidents to be curbed; black spots to be re identified; road to be widened to five meters.

हिमाचल: हादसों पर लगेगी लगाम, नए सिरे से चिन्हित किए जाएंगे ब्लैक स्पॉट, सड़क पांच मीटर चाैड़ी होगी

Sat, 29 Aug 2026 05:00 AM IST
Krishan Singh अमर उजाला ब्यूरो, शिमला।
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला। Published by: Krishan Singh Updated Sat, 29 Aug 2026 05:00 AM IST
सार

सड़क हादसों को रोकने के लिए ब्लैक स्पॉट को नए सिरे से चिन्हित करने और मौजूदा ब्लैक स्पॉट को सुरक्षित बनाने की कवायद शुरू हो गई है।

विज्ञापन
Himachal: Accidents to be curbed; black spots to be re identified; road to be widened to five meters.
चिह्नित होंगे सड़कों के ब्लैक स्पॉट। - फोटो : संवाद

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

 हिमाचल प्रदेश में सड़क हादसों को रोकने के लिए ब्लैक स्पॉट को नए सिरे से चिन्हित करने और मौजूदा ब्लैक स्पॉट को सुरक्षित बनाने की कवायद शुरू हो गई है। प्रदेश में पहले के चिन्हित 239 ब्लैक स्पॉट को दुरुस्त किया जाएगा। इन स्थानों पर रोड सेफ्टी के लिए उपलब्ध बजट से जरूरी सुधार कार्य किए जाएंगे। दुर्घटना संभावित स्थानों पर सड़क की चौड़ाई बढ़ाने के साथ-साथ क्रैश बैरियर समेत अन्य सुरक्षा इंतजाम किए जाएंगे। सड़क सुरक्षा को लेकर लोक निर्माण विभाग, पुलिस और परिवहन विभाग मिलकर काम कर रहे हैं। विभागों की ओर से ऐसे स्थानों की पहचान की जा रही है, जहां लगातार सड़क हादसे हो रहे हैं या सड़क की बनावट, तीखे मोड़, कम चौड़ाई और सुरक्षा इंतजामों की कमी के कारण दुर्घटना का खतरा अधिक है। इन स्थानों का नए सिरे से चयन भी किया जाएगा, ताकि हादसों की वास्तविक स्थिति के आधार पर ब्लैक स्पॉट की सूची को अपडेट किया जा सके।

विज्ञापन

सड़क संकेतक, रिफ्लेक्टर, रोड मार्किंग और चेतावनी बोर्ड लेगेंगे
ब्लैक स्पॉट को सुरक्षित बनाने के लिए जरूरत के अनुसार सड़क के हिस्से को करीब पांच मीटर तक चौड़ा किया जाएगा। इससे वाहनों को मोड़ काटने और आमने-सामने से आने वाले वाहनों को सुरक्षित तरीके से गुजरने में मदद मिलेगी। जहां सड़क चौड़ी करना संभव नहीं होगा, वहां अन्य इंजीनियरिंग उपायों के माध्यम से दुर्घटना की आशंका कम करने पर जोर रहेगा। इसके अलावा सड़क संकेतक, रिफ्लेक्टर, रोड मार्किंग और चेतावनी बोर्ड लगाने जैसे उपाय भी किए जाएंगे।

विज्ञापन
विज्ञापन

हादसों के आंकड़ों के आधार पर होगा चयन
लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि पहले के चिन्हित और नए ब्लैक स्टाफ चिन्हित कर उन्हें दुरुस्त किया जाना है। जहां सड़क तंग है, उसे भी विभाग को खोलने के निर्देश दिए गए हैं। नए ब्लैक स्पॉट के चयन में पुलिस और परिवहन विभाग से मिलने वाले हादसों के आंकड़ों को भी आधार बनाया जाएगा। दुर्घटनाओं की संख्या, उनकी गंभीरता और सड़क की स्थिति का अध्ययन कर प्राथमिकता तय होगी। इसके बाद लोक निर्माण विभाग इन स्थानों पर जरूरी इंजीनियरिंग सुधार करवाएगा। रोड सेफ्टी फंड का इस्तेमाल मुख्य रूप से इन कार्यों के लिए किया जाएगा।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed