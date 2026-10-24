{"_id":"6adc63c050d093c2f6037aca","slug":"video-leader-of-the-opposition-jairam-thakurs-roadshow-in-kotkhai-he-traveled-from-the-market-to-the-venue-in-an-open-jeep-2026-10-24","type":"video","status":"publish","title_hn":"वीडियो: कोटखाई में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का रोड शो, खुली जीप में बाजार से सभा स्थल तक पहुंचे","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
वीडियो: कोटखाई में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का रोड शो, खुली जीप में बाजार से सभा स्थल तक पहुंचे
नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का कोटखाई में शनिवार को भाजपा कार्यकर्ताओं गर्मजोशी से स्वागत किया। कोटखाई स्टेडियम में आयोजित सभा में कार्यकर्ताओं की मौजूदगी के बीच भाजपा ने शक्ति प्रदर्शन किया। जयराम ठाकुर खुली जीप में खड़े होकर कोटखाई बाजार से होते हुए सभा स्थल तक पहुंचे। इस दौरान बाजार में जगह-जगह कार्यकर्ताओं ने ढोल-नगाड़ों के साथ उनका स्वागत किया। कार्यक्रम में सांसद सुरेश कश्यप, विधायक बलबीर वर्मा, किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष संजीव देष्टा, भाजपा नेता चेतन बरागटा और भाजपा जिला अध्यक्ष अरुण फालटा सहित पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। कोटखाई स्टेडियम में आयोजित सभा में जुब्बल-नावर-कोटखाई क्षेत्र के कार्यकर्ताओं की भागीदारी प्रमुख रही।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।