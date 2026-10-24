इन जिलों में बारिश-बर्फबारी होने के आसार

माैसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार 24 और 25 अक्तूबर को राज्य के कुछ अलग-अलग स्थानों पर हल्की बारिश-बर्फबारी होने की संभावना है। 26 से 30 अक्तूबर तक पूरे प्रदेश में माैसम साफ रहने के आसार हैं। विभाग के अनुसार आज चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, शिमला, किन्नाैर व लाहाैल-स्पीति के कुछ भागों में हल्की बारिश-बर्फबारी होने की संभावना है। 25 अक्तूबर को चंबा, कांगड़ा, कुल्लू व लाहाैल-स्पीति में हल्की बारिश-बर्फबारी होने का पूर्वानुमान है।