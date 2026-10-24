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डीएवी स्कूल लक्कड़ बाजार के वार्षिक समारोह में नन्हे-मुन्ने बच्चों ने बांधा समां

Krishan Singh

Updated Sat, 24 Oct 2026 01:43 PM IST Updated Sat, 24 Oct 2026 01:43 PM IST







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डीएवी स्कूल लक्कड़ बाजार के प्राथमिक सेक्शन का वार्षिक समारोह शनिवार को शुरू हुआ। इस दाैरान स्कूल के नन्हे-मुन्ने बच्चों ने मनमोहक सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से समां बांधा। बच्चों ने नाटी, पंजाबी डांस समेत अन्य सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दीं। ... और पढ़ें

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