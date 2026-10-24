शिमला पुलिस की कार्रवाई: शोघी में दो बसों से 24 ग्राम चिट्टा पकड़ा, तीन युवक गिरफ्तार
शिमला के शोघी में पुलिस ने दो अलग-अलग मामलों में बस से 24 ग्राम चिट्टा बरामद किया है। मामले में तीन युवकों को गिरफ्तार किया गया है।
विस्तार
हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के शोघी में पुलिस ने दो अलग-अलग मामलों में बस से 24 ग्राम चिट्टा बरामद किया है। मामले में तीन युवकों को गिरफ्तार किया गया है। नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस ने शोघी के नजदीक एक बस की चेकिंग के दौरान करीब सात ग्राम चिट्टा बरामद किया है। पुलिस ने इस मामले में 25 वर्षीय युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान राहुल जसवाल निवासी कोटी शिमला के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार 23 अक्तूबर को गुप्त सूचना के आधार पर शोघी के नजदीक बस की तलाशी ली गई। इस दौरान राहुल जसवाल के कब्जे से करीब सात ग्राम चिट्टा (हेरोइन) बरामद हुआ। पुलिस थाना पश्चिम शिमला में आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 21 में मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उसे न्यायालय में पेश किया जाएगा। एसएसपी शिमला गौरव सिंह ने बताया कि मामले में नशे की सप्लाई और अन्य संभावित संपर्कों को लेकर आगामी जांच की जा रही है।
हरियाणा रोडवेज की बस में सवार युवकों से पकड़ा 17 ग्राम चिट्टा
वहीं दूसरे मामले में शिमला पुलिस के स्पेशल सेल ने शोघी के पास हरियाणा रोडवेज की बस में सवार दो युवकों को चिट्टे के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से कुल 17 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ है। पुलिस के अनुसार, 23 अक्तूबर को गुप्त सूचना के आधार पर शोघी के पास हरियाणा रोडवेज की एक बस की चेकिंग की गई। इस दौरान दो युवकों की तलाशी लेने पर उनके कब्जे से चिट्टा बरामद हुआ। आरोपियों की पहचान पंकज शर्मा (24) और पियूष चौहान (21) निवासी सुन्नी, शिमला के रूप में हुई है। इनमें से एक के पास से करीब नौ ग्राम और दूसरे के कब्जे से आठ ग्राम चिट्टा बरामद किया गया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। उनके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। दोनों को न्यायालय में पेश किया जाएगा। पुलिस मामले की आगामी जांच कर रही है।