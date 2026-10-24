शिमला पुलिस की कार्रवाई: शोघी में दो बसों से 24 ग्राम चिट्टा पकड़ा, तीन युवक गिरफ्तार

हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के शोघी में पुलिस ने दो अलग-अलग मामलों में बस से 24 ग्राम चिट्टा बरामद किया है। मामले में तीन युवकों को गिरफ्तार किया गया है। नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस ने शोघी के नजदीक एक बस की चेकिंग के दौरान करीब सात ग्राम चिट्टा बरामद किया है। पुलिस ने इस मामले में 25 वर्षीय युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान राहुल जसवाल निवासी कोटी शिमला के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार 23 अक्तूबर को गुप्त सूचना के आधार पर शोघी के नजदीक बस की तलाशी ली गई। इस दौरान राहुल जसवाल के कब्जे से करीब सात ग्राम चिट्टा (हेरोइन) बरामद हुआ। पुलिस थाना पश्चिम शिमला में आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 21 में मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उसे न्यायालय में पेश किया जाएगा। एसएसपी शिमला गौरव सिंह ने बताया कि मामले में नशे की सप्लाई और अन्य संभावित संपर्कों को लेकर आगामी जांच की जा रही है।

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