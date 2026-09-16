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लुधियाना में मांगों को लेकर निगम जोन ए के बाहर गेट रैली

Nivedita

Updated Wed, 16 Sep 2026 01:47 PM IST Updated Wed, 16 Sep 2026 01:47 PM IST







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लुधियाना में सफाई कर्मचारी कच्चे मुलाजिमों को पक्का करने व अन्य मांगों को लेकर नगर निगम जोन ए के बाहर गेट रैली की गई।

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