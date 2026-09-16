{"_id":"6aaa491d89938241540d8c39","slug":"video-shiromani-akali-dal-badal-protests-against-power-cuts-in-ludhiana-2026-09-16","type":"video","status":"publish","title_hn":"लुधियाना में पावर कट के विरोध में शिरोमणि अकाली दल बादल का प्रदर्शन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

लुधियाना में पावर कट के विरोध में शिरोमणि अकाली दल बादल का प्रदर्शन

Nivedita

Updated Wed, 16 Sep 2026 01:15 PM IST Updated Wed, 16 Sep 2026 01:15 PM IST







Link Copied



लुधियाना में पावर कट को लेकर शिरोमणि अकाली दल बादल के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने पंजाब सरकार के खिलाफ मिनी सचिवालय में रोष प्रदर्शन किया। ... और पढ़ें

विज्ञापन