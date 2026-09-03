जालंधर में बदला मौसम, हुई तेज बारिश

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जालंधर में बीते कुछ दिनों से मौसम लगातार करवट बदल रहा है। सुबह के समय जहां तेज धूप और गर्मी लोगों को परेशान कर रही है, वहीं दोपहर के बाद अचानक आसमान में बादल छाए और तेज बारिश शुरू हो गई।

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