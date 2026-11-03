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टाइगर श्रॉफ की कार पर फायरिंग केस में करनाल से महिला गिरफ्तार, अब तक 13 आरोपी पकड़े
बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ की कार पर फायरिंग के मामले में मुंबई क्राइम ब्रांच की ओर से करनाल से गिरफ्तार 22 वर्षीय महिला की पहचान सुनेहा पत्नी अभिषेक के रूप में हुई है। महिला करनाल के रामनगर थाना क्षेत्र की शिव कॉलोनी की रहने वाली है। मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम ने पानीपत क्राइम ब्रांच की मदद से रविवार, एक नवंबर की शाम उसे गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद पुलिस टीम महिला को अपने साथ मुंबई ले गई। रामनगर थाना प्रभारी दीपचन्द ने बताया कि मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम एपीआई दिनेश के नेतृत्व में मामले की जांच के सिलसिले में करनाल पहुंची थी। महिला की तलाश में रामनगर थाना क्षेत्र की शिव कॉलोनी में कार्रवाई की गई। पानीपत क्राइम ब्रांच की मदद से उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। जांच के बाद गिरफ्तारी आवश्यक पाए जाने पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया।मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम के करनाल पहुंचने पर एक नवंबर को शाम 4:50 बजे थाना रामनगर में आमद-रवानगी की रपट दर्ज की गई। महिला को गिरफ्तारी के कारण और आधार की लिखित जानकारी दी गई। उसके पिता सुरेंद्र पासवान को भी गिरफ्तारी की सूचना से संबंधित लिखित नोटिस दिया गया। 18 अक्टूबर को मुंबई के जुहू क्षेत्र में फुटबॉल ग्राउंड से निकलते समय अभिनेता टाइगर श्रॉफ की कार पर फायरिंग की गई थी। इस घटना में अभिनेता बाल-बाल बच गए थे, जबकि कार चालक और मौके पर मौजूद एक ब्लॉगर घायल हुए थे। मामले की जांच कर रही मुंबई क्राइम ब्रांच अब तक 13 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। इनमें तीन महिलाएं शामिल हैं। करनाल से गिरफ्तार महिला की मामले में भूमिका को लेकर मुंबई पुलिस की जांच जारी है।
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