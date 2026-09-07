{"_id":"6a9ebf313012cef4da006aa6","slug":"video-unique-faith-at-the-shrine-of-baba-rode-shah-2026-09-07","type":"video","status":"publish","title_hn":"बाबा रोडे शाह के दरबार में अनोखी आस्था, यहां शराब नहीं, प्रसाद मानकर ग्रहण करते हैं श्रद्धालु","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
बाबा रोडे शाह के दरबार में अनोखी आस्था, यहां शराब नहीं, प्रसाद मानकर ग्रहण करते हैं श्रद्धालु
बाबा रोडे शाह के दरबार में आस्था का एक अनोखा रूप देखने को मिलता है। यहां श्रद्धालु शराब को सामान्य पेय नहीं, बल्कि बाबा का प्रसाद मानकर ग्रहण करते हैं। मन्नत पूरी होने पर भक्त शराब की बोतलें लेकर दरबार में पहुंचते हैं और उन्हें बाबा को चढ़ा देते हैं। इसके बाद उसी शराब को प्रसाद के रूप में बांटा जाता है, जिसके लिए लंबी कतारें लग जाती हैं।श्रद्धालुओं का मानना है कि बाबा रोडे शाह की कृपा से उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इसलिए मन्नत पूरी होने के बाद वे शराब की बोतलें अर्पित करते हैं। दरबार के सेवादार इन बोतलों को स्वीकार करते हैं और फिर इसे प्रसाद के रूप में भक्तों में बांटते हैं। लोग इसे बड़े चाव से ग्रहण करते हैं और मानते हैं कि इससे उनकी मुरादें और पूरी होंगी तथा बाबा की कृपा बनी रहेगी।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।