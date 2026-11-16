{"_id":"6afb16cdf9376f7f1a04ae27","slug":"video-theft-at-a-jewellery-shop-in-bathinda-2026-11-16","type":"video","status":"publish","title_hn":"बठिंडा में ज्वेलर्स की शॉप में सेंधमारी, लाखों का सोना-चांदी ले गए चोर","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

बठिंडा जिले के कस्बा भगता भाई का में अपराध की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। दीपावली के बाद पहले सोमवार को डेयरी पर गैंगस्टरों द्वारा गोलियां चलाने की घटना के बाद अब दूसरे सोमवार को चोरों ने एक ज्वेलर की दुकान को निशाना बना लिया। चोर गैस कटर की मदद से दुकान के शटर और अन्य हिस्सों को काटकर करीब 20 तोले सोना और 2 किलो चांदी चोरी कर फरार हो गए। पुलिस ने दुकान मालिक के बयान पर अज्ञात आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

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