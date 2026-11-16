बठिंडा में चोरी की वारदात: गैस कटर से काटा ज्वेलर्स का ताला, 20 तोला सोना और दो किलो चांदी पर किया हाथ साफ

बठिंडा जिले के कस्बा भगता भाई का में अपराध की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। सोमवार को चोरों ने एक ज्वेलर की दुकान को निशाना बना लिया। चोर गैस कटर की मदद से दुकान के शटर और अन्य हिस्सों को काटकर करीब 20 तोले सोना और दो किलो चांदी चोरी कर फरार हो गए। पुलिस ने दुकान मालिक के बयान पर अज्ञात आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

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थाना भगता भाई का के एसएचओ परबत सिंह ने बताया कि कस्बे में स्थित गुरमेल ज्वेलर की दुकान पर रविवार और सोमवार की मध्यरात्रि करीब डेढ़ बजे चोरों ने वारदात को अंजाम दिया। चोर गैस कटर का इस्तेमाल कर दुकान में दाखिल हुए और वहां रखे करीब 20 तोले सोने तथा 2 किलो चांदी पर हाथ साफ कर दिया।सोमवार सुबह जब लोग घरों से बाहर सैर करने के लिए निकले तो उन्हें चोरी की वारदात का पता चला। इसके बाद दुकान मालिक और पुलिस को सूचना दी गई। एसएचओ परबत सिंह ने बताया कि पुलिस ने ज्वेलर गुरमेल सिंह के बयान दर्ज कर लिए हैं। दुकान मालिक के अनुसार चोर दुकान से 20 तोले सोना और 2 किलो चांदी चोरी करके ले गए हैं।उन्होंने बताया कि पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है। फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान करने के प्रयास किए जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है।