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बठिंडा में चोरी की वारदात: गैस कटर से काटा ज्वेलर्स का ताला, 20 तोला सोना और दो किलो चांदी पर किया हाथ साफ

Mon, 16 Nov 2026 08:08 PM IST
शाहिल शर्मा संवाद न्यूज एजेंसी, बठिंडा
संवाद न्यूज एजेंसी, बठिंडा Published by: शाहिल शर्मा Updated Mon, 16 Nov 2026 08:08 PM IST
सार

चोरों ने रात करीब डेढ़ बजे गुरमेल ज्वेलर की दुकान को निशाना बनाकर गैस कटर से ताला काटकर लाखों रुपये का सोना और चांदी चोरी कर ली। सुबह जब मालिक दुकान पर पहुंचा तो उसके होश उड़ गए। 
 

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Theft at a jewellery shop in Bathinda
बठिंडा में ज्वेलर्स की दुकान पर चोरी - फोटो : संवाद

विस्तार
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बठिंडा जिले के कस्बा भगता भाई का में अपराध की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। सोमवार को चोरों ने एक ज्वेलर की दुकान को निशाना बना लिया। चोर गैस कटर की मदद से दुकान के शटर और अन्य हिस्सों को काटकर करीब 20 तोले सोना और दो किलो चांदी चोरी कर फरार हो गए। पुलिस ने दुकान मालिक के बयान पर अज्ञात आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

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गुरमेल ज्वेलर की दुकान पर चोरी
थाना भगता भाई का के एसएचओ परबत सिंह ने बताया कि कस्बे में स्थित गुरमेल ज्वेलर की दुकान पर रविवार और सोमवार की मध्यरात्रि करीब डेढ़ बजे चोरों ने वारदात को अंजाम दिया। चोर गैस कटर का इस्तेमाल कर दुकान में दाखिल हुए और वहां रखे करीब 20 तोले सोने तथा 2 किलो चांदी पर हाथ साफ कर दिया।
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सोमवार सुबह लगा चोरी का पता
सोमवार सुबह जब लोग घरों से बाहर सैर करने के लिए निकले तो उन्हें चोरी की वारदात का पता चला। इसके बाद दुकान मालिक और पुलिस को सूचना दी गई। एसएचओ परबत सिंह ने बताया कि पुलिस ने ज्वेलर गुरमेल सिंह के बयान दर्ज कर लिए हैं। दुकान मालिक के अनुसार चोर दुकान से 20 तोले सोना और 2 किलो चांदी चोरी करके ले गए हैं।
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पुलिस कर रही जांच
उन्होंने बताया कि पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है। फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान करने के प्रयास किए जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है।
 

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