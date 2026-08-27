हुसैनीवाला बार्डर पर बीएसएफ जवानों को बांधी राखी, विद्या भारती के महामंत्री ने निभाई भाईचारे की मिसाल

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फिरोजपुर के हुसैनीवाला बार्डर पर रक्षा बंधन के अवसर पर भारत-पाकिस्तान सीमा पर अंतरराष्ट्रीय जीरो लाइन के निकट बीएसएफ जवानों के साथ रक्षाबंधन पर्व मनाया गया। इस मौके पर विद्या भारती के महामंत्री राजिंदर कुमार ने सीमा पर तैनात जवानों को राखी बांधकर उनके प्रति सम्मान और भाईचारे की भावना व्यक्त की। उन्होंने कहा कि देश की सीमाओं की सुरक्षा में बीएसएफ जवान दिन-रात डटे रहते हैं और त्योहारों पर भी अपने परिवार से दूर रहकर कर्तव्य निभाते हैं। जवानों ने भी इस अवसर पर खुशी जताई। सीमा पर रक्षाबंधन का यह कार्यक्रम देशभक्ति और सामाजिक एकता का संदेश देता नजर आया।

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