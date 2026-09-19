तरनतारन में मुठभेड़: हत्या मामले में वांछित आरोपी ने पुलिस पर की फायरिंग, जवाबी कार्रवाई में पांव में लगी गोली

घायल आरोपी की पहचान सज्जनप्रीत सिंह उर्फ सज्जन पुत्र सरवण सिंह, निवासी कोट मोहम्मद खां, थाना गोइंदवाल साहिब के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार, वह थाना सरहाली में दर्ज हत्या और आर्म्स एक्ट के मामले में वांछित था।पुलिस द्वारा जारी जानकारी के अनुसार, डीआईजी फिरोजपुर रेंज स्नेहदीप शर्मा आईपीएस और एसएसपी तरनतारन सुरेंद्र लांबा आईपीएस के दिशा-निर्देशों के तहत जिले में वांछित अपराधियों और अवैध हथियारों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत थाना सरहाली और सीआईए स्टाफ की संयुक्त टीम को आरोपी सज्जनप्रीत सिंह के इलाके में मौजूद होने की सूचना मिली।

तरनतारन जिले के नौशहरा पन्नुआं इलाके में शनिवार को उस समय हड़कंप मच गया, जब हत्या और आर्म्स एक्ट के मामले में वांछित एक आरोपी का पुलिस टीम से आमना-सामना हो गया। पुलिस के अनुसार पीछा किए जाने के दौरान आरोपी ने बाइक से उतरकर पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने पहले उसे चेतावनी देने के लिए हवाई फायर किया, लेकिन कथित तौर पर फायरिंग जारी रहने पर पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की। इस दौरान गोली लगने से आरोपी घायल हो गया। पुलिस ने उसे तत्काल अस्पताल पहुंचाया।

सूचना के बाद पुलिस टीमों ने आरोपी को पकड़ने के लिए कार्रवाई शुरू की। पुलिस के मुताबिक नौशहरा पन्नुआं इलाके में आरोपी का पीछा किया गया। इस दौरान आरोपी ने बाइक रोककर पुलिस पार्टी पर फायरिंग शुरू कर दी।



पहले हवाई फायर, फिर जवाबी कार्रवाई

पुलिस का कहना है कि आरोपी की ओर से फायरिंग शुरू होने के बाद पुलिस टीम ने पहले संयम बरतते हुए चेतावनी के तौर पर हवाई फायर किया। इसके बावजूद जब कथित तौर पर फायरिंग जारी रही तो पुलिस पार्टी ने आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई के दौरान गोली आरोपी की टांग में लगी। गोली लगने के बाद आरोपी घायल होकर गिर पड़ा। पुलिस कर्मियों ने उसे कब्जे में लेकर तत्काल उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया।



हथियार और बाइक बरामद

पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक .30 बोर पिस्तौल और एक बाइक बरामद करने का दावा किया है। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि आरोपी के पास हथियार कहां से आया और वह इसे किन वारदातों में इस्तेमाल कर चुका है। फिलहाल पुलिस केस दर्ज कर मामले की जांच कर रही है।