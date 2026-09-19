जय माता दी लिखो आईफोन पाओ: चंडीगढ़ में महिलाओं के लिए अनोखा लंगर, बांटे जाएंगे 1000 आईफोन

इनमें आईफोन-17 या उससे ऊपर के मॉडल शामिल होंगे। राकेश त्रेहन के मुताबिक आईफोन का वितरण केवल 18 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं के बीच किया जाएगा। इसके लिए पहले से बनाए गए व्हाट्सऐप ग्रुप में शामिल महिलाओं को ही चयन प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा। पहले दिन 10 आईफोन वितरित करने की बात कही गई है। इसके बाद चंडीगढ़ के साथ जीरकपुर और पंचकूला में भी इस तरह का आयोजन करने की योजना है।

उन्होंने बताया कि आईफोन पाने के लिए महिलाओं को मोबाइल नंबर 8343000786 पर अपना मोबाइल नंबर लिखकर संदेश भेजना होगा। संदेश में जय माता दी लिखना भी अनिवार्य बताया गया है। इसके बाद संबंधित महिला को व्हाट्सऐप ग्रुप में जोड़ा जाएगा। ग्रुप में शामिल सदस्यों को रोजाना जय माता दी लिखना होगा। ऐसा नहीं करने वाले सदस्य को ग्रुप से हटाने की बात कही गई है।



ऐसे होगा महिलाओं का चयन

राकेश त्रेहन के मुताबिक आईफोन के लिए चयन व्हाट्सऐप ग्रुप में लकी ड्रॉ के जरिए किया जाएगा। लकी ड्रॉ के समय ग्रुप खोला जाएगा और उसमें शामिल सदस्यों की सूची को मोबाइल स्क्रीन पर ऊपर की ओर स्क्रॉल किया जाएगा। स्क्रीन जिस महिला के नाम और मोबाइल नंबर पर रुक जाएगी, उसे विजेता माना जाएगा। इसके बाद उसे आईफोन दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि लंगर में दिए जाने वाले मोबाइल आईफोन-17 या उससे ऊपर के मॉडल के होंगे। इनकी कीमत करीब एक लाख रुपये से अधिक होने का दावा किया गया है। हालांकि कौन सा मॉडल और किस कीमत का फोन किस विजेता को मिलेगा, इसकी विस्तृत जानकारी आयोजक की ओर से नहीं दी गई है।



पहले भी कर चुके हैं अनोखे लंगर

राकेश त्रेहन इससे पहले चंडीगढ़ में 500 रुपये के नोट और पेट्रोल का लंगर लगाने को लेकर चर्चा में रहे हैं। अब आईफोन का लंगर लगाने की घोषणा के बाद यह आयोजन फिर चर्चा में है।