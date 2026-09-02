{"_id":"6a9828a976f6cf3bb608c042","slug":"video-procession-marking-shri-krishna-janmashtami-2026-09-02","type":"video","status":"publish","title_hn":"गढ़शंकर के बीत इलाके में धूमधाम से निकली श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर शोभायात्रा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर सनातन शर्म सभा (इलाका बीत) की ओर से बीत इलाके में भव्य शोभायात्रा का आयोजन किया गया। शोभायात्रा गांव खुरालगढ़ साहिब से शुरू होकर विभिन्न गांवों से होती हुई करीब 14 किलोमीटर का सफर तय कर अड्डा झुगियां स्थित माता शीतला मंदिर पहुंची, जहां धार्मिक श्रद्धा और उत्साह के बीच शोभायात्रा का समापन हुआ। इस दौरान काफी संख्या में साधु संत शामिल हुए। शोभायात्रा के दौरान भगवान श्री कृष्ण के भजनों और जयघोषों से पूरा बीत इलाका भक्तिमय हो उठा। रास्ते भर श्रद्धालु भगवान श्री कृष्ण के भजनों पर झूमते और नाचते नजर आए। जगह-जगह श्रद्धालुओं ने शोभायात्रा का स्वागत किया और भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया।

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