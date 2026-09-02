{"_id":"6a9828a58a3f30c6a605fbb8","slug":"video-rajiv-kumar-has-been-given-a-big-responsibility-in-the-lok-janshakti-party-2026-09-02","type":"video","status":"publish","title_hn":"लोक जनशक्ति पार्टी में राजीव कुमार को बड़ी जिम्मेदारी, बने होशियारपुर अर्बन जिला अध्यक्ष","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

लोक जनशक्ति पार्टी के संगठनात्मक विस्तार और पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए पार्टी नेतृत्व ने राजीव कुमार को जिला होशियारपुर अर्बन का अध्यक्ष नियुक्त करने की जिम्मेदारी सौंपी है। यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी उन्हें पार्टी के प्रति उनकी निरंतर सेवाओं, सक्रियता और संगठनात्मक गतिविधियों को देखते हुए प्रदान की गई। आज नई दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित लोक जनशक्ति पार्टी के मुख्य कार्यालय में पार्टी के जनरल सचिव डॉक्टर केपी चौधरी के साथ एक अहम बैठक आयोजित हुई। बैठक के दौरान पार्टी संगठन को मजबूत करने, सामाजिक मुद्दों पर सक्रिय भूमिका निभाने और पंजाब में संगठनात्मक गतिविधियों को और प्रभावी बनाने को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। इस अवसर पर पार्टी के जनरल सचिव डॉक्टर केपी चौधरी ने राजीव कुमार द्वारा पार्टी के लिए किए जा रहे कार्यों और उनकी सक्रिय भागीदारी की सराहना की। उनकी सेवाओं और संगठन के प्रति समर्पण को देखते हुए उन्हें जिला होशियारपुर अर्बन का अध्यक्ष नियुक्त करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। डॉक्टर केपी चौधरी ने राजीव कुमार को नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं देते हुए अपना आशीर्वाद भी प्रदान किया।

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