{"_id":"6a98325d019cb793b80f66ce","slug":"video-farmers-fill-the-jails-protest-continues-in-faridkot-2026-09-02","type":"video","status":"publish","title_hn":"फरीदकोट में किसानों का जेल भरो आंदोलन जारी, जेल में एक और किसान की तबीयत बिगड़ी; दो भूख हड़ताल पर बैठे","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

फरीदकोट की भारतीय किसान यूनियन एकता सिद्धूपुर का जेल भरो आंदोलन जारी है। वहीं पहले से केंद्रीय मॉडर्न जेल में बंद एक और किसान की तबीयत बिगड़ने का मामला सामने आया है। बीकेयू एकता सिद्धूपुर के जिला महासचिव इंद्रजीत सिंह ने बताया कि जेल में गंदा पानी और खराब खाना मिलने के कारण किसान मेजर सिंह निवासी सिरजा भैणी की तबीयत खराब हो गई, जिसके बाद जेल प्रशासन ने उन्हें गुरु गोबिंद सिंह मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, फरीदकोट में भर्ती करवाया है। इससे पहले बीकेयू एकता सिद्धूपुर के प्रदेश महासचिव काका सिंह कोटड़ा की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें भी मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया था। संगठन का दावा है कि जेल भरो आंदोलन के तहत बंद प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष जसवीर सिंह सिद्धूपुर सहित कई अन्य किसान भी बीमार हैं और उन्हें पर्याप्त चिकित्सा सुविधा नहीं मिल रही। इसी बीच जेल में बंद बीकेयू सिद्धूपुर के जिला पटियाला अध्यक्ष जगदीप सिंह और ब्लॉक ममदोट अध्यक्ष साहिब सिंह ने जेल प्रशासन के खराब व्यवहार, पीने के लिए गंदा पानी और खराब खाना दिए जाने के विरोध में भूख हड़ताल शुरू कर दी है। उन्होंने जेल मैन्यू के अनुसार भोजन उपलब्ध करवाने की मांग भी उठाई है। बुधवार को आंदोलन के तहत 26 किसानों के जत्थे द्वारा गिरफ्तारी ढि गई। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार के साथ बैठकों में किसानों की कई मांगें मानी गई थीं, लेकिन उन्हें लागू नहीं किया गया। लैंड मॉर्गेज बैंक द्वारा किसानों से लिए गए खाली चेक वापस करवाने, कमर्शियल बैंकों की तर्ज पर वन टाइम सेटलमेंट (ओटीएस) योजना लागू करने तथा शंभू और खनौरी मोर्चों से चोरी हुए किसानों के सामान के नुकसान की भरपाई की मांग दोहराई। उन्होंने चेतावनी दी कि जेल में बंद किसी भी किसान को नुकसान पहुंचता है तो इसकी जिम्मेदारी पंजाब सरकार, जेल प्रशासन और संबंधित अधिकारियों की होगी।

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