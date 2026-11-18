{"_id":"6afd73dbeb1877a92902e215","slug":"video-nhm-employees-struggle-enters-its-eighth-day-2026-11-18","type":"video","status":"publish","title_hn":"पठानकोट: एनएचएम कर्मचारियों का संघर्ष आठवें दिन में दाखिल, 19 नवंबर को पटियाला में स्वास्थ्य मंत्री की कोठी के बाहर देंगे पक्का धरना","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

पंजाब में नेशनल हेल्थ मिशन (एनएचएम) कर्मचारियों का संघर्ष लगातार तेज होता जा रहा है। पिछले आठ दिनों से अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे कर्मचारियों ने अब 19 नवंबर को स्वास्थ्य मंत्री डॉ. बलबीर सिंह की पटियाला स्थित रिहायश के बाहर पक्का धरना लगाने का एलान किया है। डॉ. विमुक्त शर्मा ने बताया कि पंजाब में स्वास्थ्य विभाग के अधीन एनएचएम के तहत करीब 9200 मेडिकल, पैरामेडिकल और कार्यालय कर्मचारी पिछले 18 वर्षों से कम वेतन पर ठेका प्रणाली के तहत काम कर रहे हैं।

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