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कपूरथला शहर में आवारा कुत्तों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। ताजा मामला मोहल्ला केसरी बाग से सामने आया है, जहां आवारा कुत्तों ने दूध लेने जा रहे एक बुजुर्ग व्यक्ति पर हमला कर उसे घायल कर दिया। घटना के बाद राहगीरों ने घायल बुजुर्ग को उपचार के लिए सिविल अस्पताल कपूरथला पहुंचाया।

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