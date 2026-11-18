श्री हरिमंदिर साहिब में माथा टेकने के लिए देश-विदेश से पहुंचने वाली संगत को गोल्डन टेंपल के आसपास कुछ लोगों की वजह से परेशानी का सामना करना पड़ा। आरोप है कि कुछ होटल से जुड़े लोग रास्ते में ही श्रद्धालुओं को रोककर उन्हें कमरा लेने के लिए आवाजें लगाते हैं। इस गतिविधि के खिलाफ निहंगों ने एक बार फिर कार्रवाई की है। कुछ युवकों को रोककर थप्पड़ मारने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।