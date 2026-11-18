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पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने राज्य के युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की है। आम आदमी पार्टी सरकार ने 'पंजाब दा करोड़पति' नामक एक राज्य स्तरीय क्विज प्रतियोगिता शुरू की है, जिसके माध्यम से एक नौजवान अपने ज्ञान और मेहनत के बल पर एक करोड़ रुपये का नकद पुरस्कार जीत सकता है। सरकार का कहना है कि यह पहल शिक्षा, प्रतिभा और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की सरकार युवाओं को नशे से दूर रखने और उनकी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगाने के लिए खेलों के साथ-साथ शिक्षा पर भी ध्यान केंद्रित कर रही है। सरकार का मानना है कि नशे के खिलाफ लड़ाई में युवाओं का शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत होना आवश्यक है। इसी सोच के तहत, 2022 में 'खेडां वतन पंजाब दियां' की शुरुआत की गई थी, जिसका उद्देश्य गांवों से लेकर शहरों तक युवाओं को खेल के मैदानों से जोड़ना और छिपी खेल प्रतिभाओं को अवसर प्रदान करना था। इस पहल के माध्यम से अब तक लगभग 10 लाख खिलाड़ियों को जोड़ा गया है और लगभग 26 करोड़ रुपये की पुरस्कार राशि वितरित की जा चुकी है। अब 'पंजाब दा करोड़पति' प्रतियोगिता के माध्यम से युवाओं की बौद्धिक क्षमता, सामान्य ज्ञान और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी को मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है।

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