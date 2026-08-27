{"_id":"6a8fe22b2fc926757a0e7957","slug":"video-employees-in-nangal-held-a-protest-rally-against-the-punjab-government-2026-08-27","type":"video","status":"publish","title_hn":"नंगल में कर्मचारियों ने पंजाब सरकार के खिलाफ निकाली रोष रैली","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

नंगल के विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने आज संयुक्त मोर्चा के नेतृत्व में पंजाब सरकार के खिलाफ रोष रैली निकाली। कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की मांगों को लेकर यह प्रदर्शन किया गया। उनकी मुख्य मांगों में अस्थायी कर्मचारियों को नियमित करना और पुरानी पेंशन योजना बहाल करना शामिल है। यह रोष रैली नंगल के बस स्टैंड से शुरू हुई। रैली अड्डा मार्केट से होते हुए तहसील कार्यालय पहुंची। प्रदर्शनकारियों ने पूरे रास्ते पंजाब सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कर्मचारी नेताओं ने पत्रकारों से बात करते हुए अपनी मांगों को दोहराया। उन्होंने कहा कि अस्थायी कर्मचारियों को नियमित करना उनकी प्रमुख मांग है। इसके साथ ही पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया जाना चाहिए। कर्मचारी नेताओं ने माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय को लागू करने की भी मांग की। इस निर्णय में कर्मचारियों को 18 फीसदी महंगाई भत्ता देने का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि सरकार को इन मांगों पर तुरंत ध्यान देना चाहिए।

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