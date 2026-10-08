{"_id":"6ac79a8895f019f5f20a464f","slug":"video-cabinet-minister-lal-chand-reviews-paddy-procurement-arrangements-2026-10-08","type":"video","status":"publish","title_hn":"सरना और कानोंवा की दाना मंडियों में कैबिनेट मंत्री लाल चंद ने लिया धान खरीद प्रबंधों का जायजा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

जिले की दाना मंडियों का कैबिनेट मंत्री पंजाब लाल चंद कटारूचक्क द्वारा आज दौरा करके धान की खरीद के प्रबंधों का जायजा लिया गया। इस दौरान उन्होंने किसानों, आढ़तियों और मजदूरों के साथ सीधी बातचीत करते हुए मंडियों में जमीनी स्तर पर चल रहे प्रबंधों और उन्हें पेश आ रही मुश्किलों के बारे में जानकारी हासिल की। पठानकोट की मंडियों में आज 1290 मिट्रिक टन गेहूं की आवक हुई है जबकि खरीब 1288 किवंटल रही है। वहीं, 1658 मिट्रिक टन गेहूं की लिफ्टिंग होनी अभी बाकी है। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर पठानकोट डॉ. पल्लवी, गुरलीन (आई.ए.एस.), डिप्टी डायरेक्टर जालंधर रजनीश कुमारी, जिला खुराक व सप्लाई कंट्रोलर राज ऋषि मेहरा, जिला मंडी अफसर विक्रमजीत सिंह सहित अन्य संबंधित अधिकारी भी उपस्थित थे। मंडियों के दौरे के दौरान कैबिनेट मंत्री लाल चंद कटारूचक्क ने कहा कि पंजाब में धान की खरीद का काम निर्धारित लक्ष्य की ओर लगातार आगे बढ़ रहा है। इस बार पंजाब में बंपर फसल हुई है और फसल की गुणवत्ता भी अच्छी है। उन्होंने कहा कि अच्छी फसल का लाभ किसानों के साथ-साथ देश को भी मिलेगा। कहा कि सरकार द्वारा स्पष्ट हिदायतें दी गई हैं कि दाना मंडियों में धान लेकर आने वाले किसी भी किसान को किसी किस्म की परेशानी का सामना न करना पड़े। इसी के तहत वे खुद लगातार पंजाब की विभिन्न मंडियों का दौरा करके खरीद प्रबंधों की समीक्षा कर रहे हैं। पठानकोट आने से पहले वे पंजाब के विभिन्न जिलों की 14 मंडियों का दौरा कर चुके हैं। पंजाब सरकार द्वारा किसानों को भरोसा दिया गया है कि मंडियों में किसानों द्वारा लाया गया धान का एक-एक दाना खरीदा जाएगा। अब तक पंजाब की मंडियों में करीब 12 लाख मीट्रिक टन धान पहुंच चुका है, जिसमें से लगभग 11 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की जा चुकी है। सरकार द्वारा धान के लिए 2461 रुपये प्रति क्विंटल एम.एस.पी. निर्धारित की गई है और अब तक किसानों के खातों में 1421 करोड़ रुपये की अदायगी की जा चुकी है। आज सरना दाना मंडी में किसान दलजीत सिंह और इशात की धान की ढेरी की खरीद की गई है और इन किसानों को भी बनती रकम 24 घंटों के अंदर-अंदर अदा कर दी जाएगी। पिछले समय के दौरान किसानों को मंडियों में खरीद प्रबंधों, बारदाने और अन्य समस्याओं के कारण कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, पर अब स्थिति में बड़ा बदलाव आया है। किसान अपना धान मंडी में लाकर समय पर खरीद करवाकर घर वापस जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर कोई किसान रात के समय मंडी में धान लेकर आता है तो उसकी भी सुबह तक खरीद सुनिश्चित करने के लिए प्रबंध किए गए हैं। उन्होंने किसानों से अपील की कि वे अपनी फसल को अच्छी तरह सुखाकर ही मंडी में लेकर आएं, ताकि धान की खरीद में बेवजह देरी न हो। इस मौके पर सहायक जिला खुराक व सप्लाई कंट्रोलर अजय परिंजा, राजीव शर्मा, जिला परिषद मेंबर नितिन ठाकुर, आढ़ती सतनाम सिंह और अन्य गणमान्य उपस्थित थे।

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