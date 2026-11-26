{"_id":"6b07a4a7f21100468e018ccd","slug":"video-food-safety-department-conducts-inspection-at-a-sweet-shop-in-ferozepur-cantt-collects-samples-of-silver-leaf-vark-2026-11-26","type":"video","status":"publish","title_hn":"फिरोजपुर कैंट में मिठाई की दुकान पर फूड सेफ्टी विभाग की जांच, चांदी की वर्क के सैंपल लिए","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

त्योहारों के मद्देनजर लोगों को शुद्ध और सुरक्षित खाद्य पदार्थ उपलब्ध करवाने के लिए फूड सेफ्टी विभाग की ओर से चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत फिरोजपुर कैंट में अमर टॉकीज के सामने स्थित राजे कृष्णा बीकानेरी मिठाई की दुकान की जांच की गई। जांच के दौरान मिठाइयों पर सजावट के लिए इस्तेमाल की जा रही सिल्वर लीफ (चांदी की वर्क) की गुणवत्ता और सामग्री को लेकर टीम को संदेह हुआ। आशंका जताई गई कि चांदी की वर्क के नाम पर लेड (सीसा) या एल्युमिनियम जैसी धातुओं से बनी वर्क इस्तेमाल की जा रही थी। इसके चलते विभाग की टीम ने मौके से संदिग्ध वर्क के सैंपल लेकर जांच के लिए लैब भेजे। दुकान में डिस्प्ले के लिए रखी वर्क लगी मिठाइयों के भी सैंपल लिए गए, ताकि उनमें इस्तेमाल सामग्री की पुष्टि हो सके। विभाग ने दुकानदारों को केवल खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुरूप सामग्री इस्तेमाल करने की हिदायत दी है। लैब रिपोर्ट आने के बाद नियमानुसार अगली कार्रवाई की जाएगी।

... और पढ़ें