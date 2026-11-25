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श्री गुरु नानक देव जी महाराज के 556वें प्रकाश पर्व को समर्पित ऐतिहासिक नगरी सुल्तानपुर लोधी में निहंग सिंह दलों की ओर से खालसाई शान और उत्साह के साथ विशाल मोहल्ला सजाया गया। शिरोमणि पंथ अकाली बुड्ढा दल पांचवां तख्त चलदा-वहीर चक्रवर्ती के मुखी सिंह साहिब जत्थेदार बाबा बलबीर सिंह अकाली 96 करोड़ी के नेतृत्व में निकाले गए इस मोहल्ले में बड़ी संख्या में निहंग सिंह दलों ने हिस्सा लिया। मोहल्ले की शुरुआत ऐतिहासिक निशानों और नगाड़ों की गूंज के बीच अरदास के साथ हुई। बाबा बलबीर सिंह ने संगत का स्वागत करते हुए विभिन्न निहंग सिंह दलों के मुखियों को सम्मानित किया और गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व की बधाई दी। इस दौरान हाथियों, घोड़ों, ऊंटों और सजी हुई गाड़ियों का विशाल काफिला आकर्षण का केंद्र रहा। नीले और केसरिया बाणों में सजे निहंग सिंह पारंपरिक शस्त्रों से लैस होकर शामिल हुए। फौजी बैंड, ढोल-नगाड़ों और नरसिंघों की गूंज ने पूरे वातावरण को खालसाई जोश से भर दिया। मैदान में पहुंचने पर निहंग सिंहों ने गतका, घुड़सवारी और पारंपरिक युद्ध कौशल के शानदार प्रदर्शन किए। घोड़ों की दौड़, नेजों से कीलें उखाड़ने के करतब और एक साथ कई घोड़ों पर सवारी ने दर्शकों को खूब आकर्षित किया। मोहल्ले को देखने के लिए हजारों की संख्या में संगत उमड़ी। बंदी सिंहों की रिहाई और करतारपुर कॉरिडोर खोलने की मांग मीडिया से बातचीत करते हुए बाबा बलबीर सिंह अकाली 96 करोड़ी ने केंद्र सरकार से बंदी सिंहों की रिहाई के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की। उन्होंने कहा कि जिन सिख बंदियों ने अपनी सजा पूरी कर ली है, उनकी रिहाई के मामले में सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए। उन्होंने करतारपुर साहिब कॉरिडोर को भी तुरंत खोलने की मांग उठाई। बाबा बलबीर सिंह ने कहा कि करतारपुर कॉरिडोर सिख संगत की धार्मिक भावनाओं से जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि बाढ़ का पानी उतरने के बाद अब केंद्र सरकार को बिना देरी किए कॉरिडोर खोलना चाहिए, ताकि संगत गुरुद्वारा श्री करतारपुर साहिब के दर्शन कर सके। इस प्रकार सुल्तानपुर लोधी में निकाला गया विशाल मोहल्ला निहंग सिंहों की वीरता, शस्त्र परंपरा और खालसाई विरासत का भव्य प्रतीक बना।

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