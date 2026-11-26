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बुधवार को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने पूछा कि जब 34 आरोपियों में 21 अभ्यर्थी शामिल हैं तो पूरी चयन प्रक्रिया रद्द कर नए सिरे से भर्ती क्यों न कराई जाए? अदालत ने मामले की जांच सीबीआई को सौंपने की संभावना पर भी सुनवाई की। सीबीआई ने कहा कि अदालत आदेश दे तो वह जांच के लिए तैयार है।परीक्षा के दौरान पुलिस ने संगठित नकल रैकेट का खुलासा किया था। जांच में सामने आया कि कुछ अभ्यर्थियों ने छिपे हुए पेन कैमरों से प्रश्नपत्र की तस्वीरें बाहर भेजीं। वहां प्रश्नों के उत्तर तैयार कर ब्लूटूथ उपकरणों और छोटे ईयरपीस के जरिये परीक्षा केंद्रों में बैठे अभ्यर्थियों तक पहुंचाए गए। पुलिस ने इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी बरामद किए थे। जांच में परीक्षा पास करवाने के बदले साढ़े तीन लाख से 13 लाख रुपये तक वसूले जाने की बात सामने आई थी।भर्ती रद्द करने की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं ने परीक्षा में बड़े पैमाने पर नकल और सुरक्षा व्यवस्था में खामियों का हवाला दिया। हाईकोर्ट पहले ही भर्ती की आगे की प्रक्रिया पर रोक लगा चुका है।बुधवार को अदालत ने सीबीआई से पूछा कि क्या वह मामले की जांच करने को तैयार है। सीबीआई ने सहमति जताते हुए कहा कि आदेश मिलने पर जांच की जा सकती है। इस पर हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि सीबीआई बाद में स्टाफ की कमी का हवाला देकर पंजाब पुलिस की मदद नहीं मांग सकेगी। अदालत ने कहा कि जांच में पंजाब पुलिस को शामिल नहीं किया जाएगा। जरूरत पड़ने पर सीबीआई को हरियाणा और चंडीगढ़ पुलिस से पुलिसकर्मी उपलब्ध कराए जा सकते हैं।