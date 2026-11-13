{"_id":"6af74c7c7c39816d4e0c0fe7","slug":"video-bathinda-petrol-bomb-case-fifth-accused-linked-to-pakistan-based-gangster-shahzad-bhatti-arrested-faridkot-based-habitual-offender-sukhjit-faces-17-serious-criminal-cases-his-bank-accounts-had-received-funding-2026-11-13","type":"video","status":"publish","title_hn":"बठिंडा पेट्रोल बम कांड: पाक गैंगस्टर शहजाद भट्टी से जुड़ा पांचवां आरोपी गिरफ्तार फरीदकोट के हिस्ट्रीशीटर सुखजीत पर 17 संगीन केस दर्ज; बैंक खातों में हुई थी फंडिंग","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

शहर के प्रमुख समाजसेवी और भाजपा नेता डॉ. तरसेम गर्ग के क्लिनिक पर पेट्रोल बम फेंककर आग लगाने के सनसनीखेज मामले में बठिंडा पुलिस को एक और बड़ी सफलता मिली है। थाना कोतवाली पुलिस ने इस मामले में पांचवें आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके तार सीधे तौर पर पाकिस्तान में बैठे कुख्यात गैंगस्टर और आतंकी शहजाद भट्टी से जुड़े बताए जा रहे हैं। गिरफ्तार आरोपी की पहचान फरीदकोट जिले के गांव जीउन सिंह वाला निवासी सुखजीत सिंह उर्फ सीटू पुत्र गुरदेव सिंह के रूप में हुई है। पुलिस आरोपी को अदालत में पेश कर रिमांड हासिल करने की तैयारी कर रही है, ताकि इस अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क से जुड़े अन्य खुलासे किए जा सकें। 22 जून की रात दहला था बठिंडा, 23 को दर्ज हुई थी एफआईआर यह वारदात करीब पांच महीने पहले 22 जून 2026 की रात करीब 8:15 बजे हुई थी। हमलावरों ने बठिंडा स्थित डॉ. तरसेम गर्ग के क्लिनिक को निशाना बनाते हुए वहां पेट्रोल से भरी बोतल (पेट्रोल बम) फेंकी थी। धमाके के साथ क्लिनिक में भीषण आग लग गई थी, जिससे अंदर रखा काफी कीमती सामान और फर्नीचर जलकर राख हो गया था। इस घटना के बाद शहर के व्यापारियों और राजनीतिक हलकों में भारी रोष फैल गया था। घटना के अगले ही दिन, 23 जून को थाना कोतवाली पुलिस ने अज्ञात हमलावरों के खिलाफ एफआईआर नंबर 120 दर्ज कर मामले की गहन तफ्तीश शुरू की थी। बस से मलोट और फिर ऑटो से क्लिनिक पहुंचे थे चार हमलावर मामले की तफ्तीश के दौरान पुलिस ने तकनीकी और खुफिया इनपुट के आधार पर पहले ही चार आरोपियों को अलग-अलग स्थानों से गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस जांच में यह चौंकाने वाला तथ्य सामने आया था कि वारदात को अंजाम देने वाले मुख्य हमलावर फाजिल्का क्षेत्र के रहने वाले थे। आरोपियों ने बेहद शातिर तरीके से वारदात की रूपरेखा तैयार की थी। वे पहले फाजिल्का से बस में सवार होकर मलोट पहुंचे और वहां से दूसरी बस लेकर बठिंडा आए। बठिंडा शहर में पहुंचने के बाद उन्होंने एक ऑटो रिक्शा किराए पर लिया, उसी में बैठकर डॉ. तरसेम गर्ग के क्लिनिक तक पहुंचे और पेट्रोल बम फेंककर मौके से फरार हो गए। रंगदारी नहीं, बल्कि सुपारी के तौर पर खातों में भेजे गए थे पैसे थाना कोतवाली के एसएचओ यादविंदर सिंह ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि अब तक की जांच में पीड़ित डॉक्टर से किसी तरह की फिरौती या रंगदारी मांगे जाने की पुष्टि नहीं हुई है। हालांकि, जांच में विदेशी फंडिंग का बड़ा एंगल सामने आया है। वारदात को अंजाम देने के बदले आरोपियों के बैंक खातों में पैसे ट्रांसफर किए गए थे। इसके अलावा, पाकिस्तान में बैठे तत्वों की ओर से आरोपियों को इंटरनेट कॉल किए जाने के सबूत भी पुलिस के हाथ लगे हैं, जिसमें पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी का नाम प्रमुखता से सामने आया है। पुलिस अब उन बैंक खातों और रकम भेजने वाले माध्यमों की राज्य स्तर पर जांच कर रही है। तीन राज्यों में आतंक का पर्याय रहा है सुखजीत उर्फ सीटू पांचवें आरोपी सुखजीत सिंह उर्फ सीटू की गिरफ्तारी पुलिस के लिए बेहद अहम मानी जा रही है, क्योंकि उसका आपराधिक रिकॉर्ड काफी लंबा और संगीन है। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक, आरोपी के खिलाफ पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के विभिन्न थानों में हत्या, हत्या के प्रयास, डकैती, लूट, फिरौती, आर्म्स एक्ट और प्रिज़न एक्ट (जेल अधिनियम) जैसी गंभीर धाराओं के तहत कुल 17 आपराधिक मामले दर्ज हैं। इन 17 मामलों में से अकेले फरीदकोट के सदर कोटकपूरा थाने में 7 केस दर्ज हैं। इसके अतिरिक्त पंजाब के सिटी कोटकपूरा, फरीदकोट, बाजाखाना, श्री मुक्तसर साहिब, मानसा, गुरदासपुर और मोहाली के थानों में भी वह वांछित और नामजद रहा है। पंजाब से बाहर राजस्थान के जयपुर और हरियाणा के पानीपत व रोहतक जिलों में भी उसके खिलाफ संगीन अपराधों के केस दर्ज हैं। पुलिस अधिकारियों का मानना है कि रिमांड के दौरान सुखजीत से होने वाली पूछताछ में शहजाद भट्टी के स्लीपर सेल और इस पूरे मॉड्यूल में शामिल अन्य संदिग्धों के नाम भी सामने आ सकते हैं।

... और पढ़ें