Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
विज्ञापन
Hindi News ›   Video ›   Punjab ›   Chandigarh-Punjab News ›   Issue of dumping site heats up in Kotkapura; Congress leader Ajaypal Singh Sandhu targets Speaker Sandhwan and the Municipal Council.

कोटकपूरा में डंपिंग साइट का मुद्दा गरमाया, कांग्रेस नेता अजयपाल सिंह संधू ने स्पीकर संधवां और नगर कौंसिल को घेरा

Sat, 14 Nov 2026 08:35 PM IST
पवन कुमार
Pawan Kumar पवन कुमार
Updated Sat, 14 Nov 2026 08:35 PM IST
Issue of dumping site heats up in Kotkapura; Congress leader Ajaypal Singh Sandhu targets Speaker Sandhwan and the Municipal Council.
कोटकपूरा में कूड़े के उचित प्रबंधन का मुद्दा एक बार फिर गरमा गया है। कांग्रेस पार्टी के हलका इंचार्ज एवं पूर्व जिला अध्यक्ष अजयपाल सिंह संधू ने 5 एकड़ जमीन पर डंपिंग साइट बनाने की योजना रद्द करने और शहर का कूड़ा फरीदकोट भेजे जाने को लेकर क्षेत्रीय विधायक व विधानसभा स्पीकर कुलतार सिंह संधवां तथा आम आदमी पार्टी के नियंत्रण वाली नगर कौंसिल कोटकपूरा पर सवाल खड़े किए है। कांग्रेस नेता अजयपाल सिंह संधू ने कहा कि कुछ माह पहले कांग्रेस के नियंत्रण के समय नगर कौंसिल अध्यक्ष भूपिंदर सिंह सग्गू की अगुवाई में शहर के कूड़े के उचित प्रबंधन के लिए 5 एकड़ जमीन पर डंपिंग साइट बनाने की योजना तैयार की गई थी, लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार व जिला प्रशासन ने इस योजना को रद्द कर दिया था। इसके चलते यह योजना सिरे नहीं चढ़ सकी और अभी तक कोटकपूरा में कूड़े के निपटारे की समस्या बनी हुई है। उन्होंने कहा कि योजना रद्द होने के कारण नगर कौंसिल के पास शहर का कूड़ा डालने के लिए कोई उचित जगह नहीं बची है। पिछले कुछ दिनों से कोटकपूरा का कूड़ा फरीदकोट शहर में डाला जा रहा था, एक दिन पहले फरीदकोट के निवासियों ने इसका कड़ा विरोध किया। इस दौरान लोगों ने विधानसभा स्पीकर कुलतार सिंह संधवां के प्रति भी नाराजगी जाहिर की। संधू ने आरोप लगाया कि नगर कौंसिल का पैसा शहर के विकास कार्यों पर खर्च करने के बजाय आम आदमी पार्टी के राजनीतिक प्रचार पर खर्च किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह शहरवासियों के साथ सरासर अन्याय है। उन्होंने लोगों से अपील की कि अब समय आ गया है कि वे जागरूक हों और पहचानें कि कौन-सी राजनीतिक पार्टी वास्तव में जनता के हितों के बारे में सोचती है। शहर के विकास और बुनियादी समस्याओं का समाधान करने के बजाय सरकारी धन का इस्तेमाल राजनीतिक प्रचार के लिए करना उचित नहीं है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

Recommended

पीलीभीत टाइगर रिजर्व: बाल दिवस पर बच्चों ने जंगल सफारी का उठाया लुत्फ, करीब से देखी वन्यजीवों की दुनिया

बच्चों को निशुल्क कराई गई जंगल सफारी
Pilibhit
14 Nov 2026

अयोध्या: रुदौली में भव्य कलश यात्रा के साथ श्रीमद्भागवत कथा का शुभारंभ, नगर के प्रमुख मार्गों से निकली यात्रा

अयोध्या: रुदौली में भव्य कलश यात्रा के साथ श्रीमद्भागवत कथा का शुभारंभ, नगर के प्रमुख मार्गों से निकली यात्रा
Ayodhya
14 Nov 2026

बाराबंकी: तीन बेटियों के संग ट्रेन से कटकर महिला की मौत, पति बोले...बहुत हिम्मती थी किरण, आत्महत्या नहीं हादसा भी हो सकता है

बाराबंकी: तीन बेटियों के संग ट्रेन से कटकर महिला की मौत, पति बोले...बहुत हिम्मती थी किरण, आत्महत्या नहीं हादसा भी हो सकता है
Barabanki
14 Nov 2026

विदिशा: पुलिस के दो सिपाहियों की दबंगई! भोपाल क्राइम ब्रांच बताकर युवक को उठाने पहुंचे, लोगों ने पकड़ा

Two policemen came to pick up the youth, but the crowd caught him and put him in the police station.
Madhya Pradesh
14 Nov 2026

हांसी में शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने कष्ट निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता की

Education Minister Mahipal Dhanda presided over a meeting of the Grievance Redressal Committee in Hansi.
Hisar
14 Nov 2026
विज्ञापन

कुशीनगर: विराट दंगल में देशभर के पहलवानों ने दिखाए दमखम

Wrestling match in Tekuatar; wrestlers showcase their strength
Kushinagar
14 Nov 2026

एक जनवरी 2027 को 18 साल के होने वाले युवा बनवा सकेंगे वोट

Young people turning 18 by January 1, 2027, will be able to register to vote.
Chandigarh-Punjab
14 Nov 2026
विज्ञापन

अंडर-16 कबड्डी में मंडी की 28 सदस्यीय टीम चयनित, 22 नवंबर से बिलासपुर में होंगे राज्य स्तरीय मुकाबले

mandi under 16 kabaddi team selected state championship bilaspur 2026
Mandi
14 Nov 2026

कैथल में नशे के अड्डों पर पुलिस का बड़ा प्रहार, चमेला कॉलोनी में सुबह-सुबह दी दबिश

Major police crackdown on drug dens in Kaithal; raid conducted in Chamela Colony early this morning.
Kaithal
14 Nov 2026

भिवानी में टीआईटी में टेक फेस्ट का आयोजन, 200 से अधिक विद्यार्थियों ने दिखाए नवाचार

Tech fest organized at TIT in Bhiwani; over 200 students showcased innovations
Bhiwani
14 Nov 2026

रायबरेली में बाल मेला में बच्चों ने लगाई दुकान, अभिभावकों ने की खरीदारी

Children set up shops at Children Fair in Rae Bareli while parents made purchases
Raebareli
14 Nov 2026

रायबरेली में बेकाबू ट्रक ने साइकिल सवार श्रमिक को कुचला, मौके पर मौत

out-of-control truck crushed laborer on bicycle died him on spot In Raebareli
Raebareli
14 Nov 2026

सुल्तानपुर में एक साल का बच्चा अगवा कर 50 हजार में बेचा, पुलिस ने किया बरामद, महिला समेत दो गिरफ्तार

one-year-old boy was kidnapped and sold for 50,000 in Sultanpur two people arrested including woman
Sultanpur
14 Nov 2026

आलीराजपुर: पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर रची पति की हत्या की साजिश, गला घोंटने के बाद शव पर चढ़ाया ट्रैक्टर

`alirajpur-wife-lover-husband-murder-case-5-arrested`
Jhabua
14 Nov 2026

दमोह: मारपीट और जान से मारने के डर से चलती ट्रेन से कूदा परिवार, ढाई साल की बेटी समेत दंपती गंभीर घायल

Damoh Train Accident: Couple Jumps With Daughter, Another Child Rescued
Damoh
14 Nov 2026

भिवानी में बाल दिवस पर दो दिवसीय खेल महोत्सव का शुभारंभ, 4 हजार से अधिक बच्चे दिखाएंगे दमखम

Two-day sports festival kicks off in Bhiwani on Children's Day; over 4,000 children to showcase their skills
Bhiwani
14 Nov 2026

भिवानी में पुलिस टीम पर बदमाश ने किए दो फायर, पैर में गोली मार पकड़ा हत्या आरोपी

In Bhiwani, a miscreant fired two shots at a police team; police apprehended the murder suspect after shooting him in the leg.
Bhiwani
14 Nov 2026

औरैया: पल्लू पहिये में फंसने से अनियंत्रित हुई बाइक, सिर के बल सड़क पर गिरने से महिला ने तोड़ा दम

Auraiya Motorcycle goes out of control after womans pallu gets caught in wheel she dies after falling on road
Auraiya
14 Nov 2026

धार: भूकंप से धरमपुरी तक महसूस किए गए झटके, घरों की खिड़कियां हिलीं; घरों से बाहर निकले लोग

Tremors were felt for about 5 to 10 seconds at 9:15 AM; windows rattled and household
Dhar
14 Nov 2026

Video: छठ पूजा की खरीदारी के लिए निशातगंज पुल के नीचे जुटे लोग

Video: छठ पूजा की खरीदारी के लिए निशातगंज पुल के नीचे जुटे लोग
Lucknow
14 Nov 2026

Video: नेहरू की याद में बाल मेले का आयोजन, बच्चों को बांटे उपहार

Video: नेहरू की याद में बाल मेले का आयोजन, बच्चों को बांटे उपहार
Lucknow
14 Nov 2026

Video: अधिवक्ताओं ने सरकार को दिया 15 दिन का अल्टीमेटम, मांगें पूरी नहीं हुईं तो होगी महापंचायत

Video: अधिवक्ताओं ने सरकार को दिया 15 दिन का अल्टीमेटम, मांगें पूरी नहीं हुईं तो होगी महापंचायत
Lucknow
14 Nov 2026

Video: केडी सिंह बाबू हॉकी प्रतियोगिता में पंजाब एंड सिंध बैंक और ईस्टर्न रेलवे के बीच मुकाबला

Video: केडी सिंह बाबू हॉकी प्रतियोगिता में पंजाब एंड सिंध बैंक और ईस्टर्न रेलवे के बीच मुकाबला
Lucknow
14 Nov 2026

Video: विधानसभा से लौटे अधिवक्ताओं ने भाजपा कार्यालय का किया घेराव, पुलिस समझाने में जुटी रही

Video: विधानसभा से लौटे अधिवक्ताओं ने भाजपा कार्यालय का किया घेराव, पुलिस समझाने में जुटी रही
Lucknow
14 Nov 2026

बाराबंकी के वेटलैंड में बसी पक्षियों की दुनिया, 300 से अधिक तस्वीरों में प्राकृतिक संपदा की झलक

world of birds in Barabanki wetlands glimpse of natural wealth in more than 300 photographs
Barabanki
14 Nov 2026

भिवानी में सीआईए-2 ने 25 हजार का ईनामी बदमाश पकड़ा, 2017 में बड़ेसरा जमीनी विवाद मामले में चल रहा उदघोषित

CIA-2 unit has apprehended a wanted criminal carrying a reward of ₹25,000 In Bhiwani
Bhiwani
14 Nov 2026

अलीगढ़ में अचल सरोवर पर दीपोत्सव, 51 हजार दीपक जले, लेजर शो

अलीगढ़ में अचल सरोवर पर दीपोत्सव, 51 हजार दीपक जले, लेजर शो
Aligarh
14 Nov 2026

विकास और विरासत का संगम: भारत मंडपम में 45वां इंटरनेशनल ट्रेड फेयर, पहले ही दिन बड़ी संख्या में पहुंचे पर्यटक

45th International Trade Fair at Bharat Mandapam
Delhi
14 Nov 2026

फरीदाबाद: नए साल से पहले अपंजीकृत अस्पताल और निदान केंद्र हो सकते हैं बंद

Faridabad Unregistered hospitals and diagnostic centers may face closure before New Year
Faridabad
14 Nov 2026

पीलीभीत: मेड़ विवाद पर खूनी संघर्ष, एक ही परिवार के सात लोग घायल

Bloody clash over field boundary in Pilibhit
Pilibhit
14 Nov 2026
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed