मानसा में नशा विरोधी कार्यकर्ता परमिंदर झोटा की हत्या, मुख्य आरोपी राजस्थान से गिरफ्तार

पंजाब के मानसा में नशे के खिलाफ आवाज उठाने वाले कार्यकर्ता परमिंदर सिंह झोटा की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या के बाद तनाव बढ़ गया है। मामले के मुख्य आरोपी और मेडिकल स्टोर संचालक अश्विनी कुमार को राजस्थान के सालासर से गिरफ्तार किए जाने की जानकारी सामने आई है। दूसरी ओर, परिवार और विभिन्न संगठनों ने न्याय की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन तेज कर दिए हैं। प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री भगवंत मान के इस्तीफे और पंजाब के पुलिस महानिदेशक को बर्खास्त करने की मांग की है। संगठनों ने 15 अक्टूबर को पंजाब बंद का आह्वान भी किया है। पुलिस की शुरुआती जांच में हत्या के पीछे आपसी रंजिश की बात सामने आई थी। मानसा रेंज के पुलिस उपमहानिरीक्षक हरजीत सिंह ने मंगलवार को कहा था कि दोनों पक्षों के बीच वर्ष 2023 में भी विवाद हुआ था, जिसकी जांच की जा रही है। उन्होंने मुख्य आरोपी को 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार करने का भरोसा दिलाया था। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर आरोपी की तलाश के लिए कई टीमें गठित की थीं। आरोपी के एक सहयोगी को भी गिरफ्तार किया गया था, जिस पर उसे फरार होने में मदद करने का आरोप है।