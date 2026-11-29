बठिंडा थाना सदर क्षेत्र में 43 लाख 67 हजार 300 रुपये की लूट की सूचना झूठी साजिश निकली है। पुलिस ने मामले की जांच कर फर्जी कहानी रचने वाले कर्मचारी दविंदर कुमार और उसके भाई सुमित को गिरफ्तार कर लिया है। जांच में सामने आया कि किसी बाहरी गिरोह ने लूट नहीं की थी।

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