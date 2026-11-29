पंजाब: लाखों रुपये की लूट की कहानी निकली फर्जी, मुंशी और उसका भाई गिरफ्तार; बठिंडा का मामला
बठिंडा में 43.67 लाख रुपये की लूट का मामला पूरी तरह फर्जी निकला। फर्म के कर्मचारी ने ही रकम हड़पने के लिए भाई के साथ मिलकर लूट की झूठी कहानी रची। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है और नकदी की बरामदगी के प्रयास जारी हैं।
विस्तार
बठिंडा थाना सदर क्षेत्र में 43 लाख 67 हजार 300 रुपये की लूट की सूचना झूठी साजिश निकली है। पुलिस ने मामले की जांच कर फर्जी कहानी रचने वाले कर्मचारी दविंदर कुमार और उसके भाई सुमित को गिरफ्तार कर लिया है। जांच में सामने आया कि किसी बाहरी गिरोह ने लूट नहीं की थी।
फर्म के कर्मचारी ने ही उगाही की मोटी रकम हड़पने के लिए यह नाटक रचा था। आरोपी दविंदर ने 28 नवंबर को हथियार के बल पर लूट की झूठी सूचना दी थी। पुलिस जांच और घटनास्थल के मुआयने के दौरान बयानों में विरोधाभास सामने आया। पुलिस की सख्ती से पूछताछ करने पर आरोपी दविंदर टूट गया और उसने सच उगल दिया। आरोपी ने यह रकम अपने भाई सुमित को देकर सुरक्षित जगह भेज दी थी। इसके बाद उसने खुद पुलिस को फोन करके लूट की झूठी शिकायत दर्ज करवाई थी। पुलिस अब हड़पी गई नकदी की बरामदगी के लिए आगे की कार्रवाई कर रही है।