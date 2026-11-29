पंजाब में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने रविवार को दाखा विधानसभा क्षेत्र के गांव हांस कलां में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने विरोधी दलों पर तीखे राजनीतिक हमले किए।

ਕੀ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਨਾਲ਼ ਬਿਠਾ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਖ਼ਾਤਮੇ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰੋਸਾ ਕਰੇਗਾ? ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੀ 8 ਤਰੀਕ ਦੀ ਰੈਲੀ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨਾਲ਼ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਇਹੀ ਕੁਝ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਜਾਣ 'ਤੇ DNA ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਲਿਟ-ਲਿਟ ਕੇ ਹੁਣ ਖ਼ੁਦ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। - @BhagwantMann ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ विज्ञापन November 29, 2026

मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने जनता से किए गए सभी वादों को पूरा किया है। आगामी चुनाव में पार्टी दोबारा सत्ता में आने पर और अधिक जनहितकारी योजनाएं शुरू करेगी। उन्होंने गांव के विकास के लिए पंचायत को 51 लाख रुपये की ग्रांट देने की घोषणा की। सभा में दाखा से पार्टी के प्रत्याशी डॉ. कंवल नयन सिंह कंग भी मौजूद रहे।

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मुख्यमंत्री ने लोगों से उन्हें समर्थन देने की अपील की। मुख्यमंत्री ने अकाली-भाजपा गठबंधन को पंजाब में नशे और नौजवानों की बर्बादी का जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों ने पच्चीस साल तक सरकारी खजाने का इस्तेमाल अपने घर भरने के लिए किया। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्षी नेता अब राजनीतिक फायदे के लिए एक मंच पर आ रहे हैं।