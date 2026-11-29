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संवाद न्यूज एजेंसी, बरनाला ट्राइडेंट ग्रुप के चेयरमैन एवं राज्यसभा सांसद पद्मश्री राजिंदर गुप्ता की ओर से श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व को समर्पित भव्य कीर्तन दरबार का आयोजन ट्राइडेंट ग्रुप परिसर में करवाया गया। इस धार्मिक समागम में विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं, धार्मिक एवं सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों, ग्रामीण पंचायतों और बड़ी संख्या में संगत ने शिरकत कर माथा टेका तथा गुरु साहिब का आशीर्वाद प्राप्त किया। इस मौके पर राजिंदर गुप्ता ने सभी को प्रकाश पर्व की बधाई देते हुए बरनाला में अमन-शांति और निरंतर विकास की कामना की। उन्होंने कहा कि पंजाब को ऐसी नेतृत्व क्षमता की जरूरत है, जो प्रदेश को नशामुक्त बनाने के साथ औद्योगिक एवं आर्थिक विकास को गति दे। पंजाब में देश-विदेश की बड़ी इंडस्ट्री आनी चाहिए, ताकि युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ें और प्रदेश आर्थिक रूप से मजबूत बने। समागम में शामिल भाजपा और शिरोमणि अकाली दल की वरिष्ठ लीडरशिप ने दोनों पार्टियों के गठबंधन को पंजाब की खुशहाली और विकास के लिए महत्वपूर्ण बताया। नेताओं ने दावा किया कि गठबंधन आगामी विधानसभा चुनाव में 100 से अधिक सीटें जीतकर सरकार बनाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि यदि पद्मश्री राजिंदर गुप्ता को 2027 विधानसभा चुनाव में गठबंधन का मुख्य चेहरा बनाया जाता है तो बरनाला के विकास को नई गति मिल सकती है। नेताओं ने पंजाब में हिंदू-सिख भाईचारे और आपसी सद्भाव को मजबूत करने पर भी जोर दिया।

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