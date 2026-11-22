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Video: दिवाली मिलन समारोह में भजनों और नृत्य की सजी महफिल

Akash Dwivedi

Updated Sun, 22 Nov 2026 07:31 PM IST Updated Sun, 22 Nov 2026 07:31 PM IST







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गोमतीनगर के विपुलखंड स्थित कबीर शांति मिशन में अखिल भारतीय कार्य समाज सभा की ओर से दिवाली मिलन समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान संगीता श्रीवास्तव ने भजन प्रस्तुत किए, जबकि सीमा सिन्हा और साथी कलाकारों ने नृत्य की प्रस्तुति देकर समां बांधा। ... और पढ़ें

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