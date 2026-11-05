Video: दीपावली पर गणेश-लक्ष्मी की मूर्तियों की खरीदारी

{"_id":"6aec15ad3aca5eb0a200e75e","slug":"video-cm-sukhvinder-singh-sukhu-chamba-holi-ma-hla-visit-government-at-doorstep-2026-11-05","type":"video","status":"publish","title_hn":"चंबा: मुख्यमंत्री सुक्खू आज होली और मैहला के दौरे पर, विकास कार्यों के उद्घाटन-शिलान्यास के साथ जनसभा को करेंगे संबोधित","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}