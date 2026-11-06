Lucknow News: सरोजनीनगर को 76 करोड़ से अधिक की विकास की सौगात

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इस अवसर पर एलडीए की 67.26 करोड़ रुपये की लागत वाली 107 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया गया। साथ ही 10 करोड़ रुपये की लागत से मान्यवर कांशीराम आवासीय कॉलोनी, सदरौना के व्यापक कायाकल्प की परियोजना का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम में विकास के साथ शिक्षा और सामाजिक सशक्तीकरण को भी विशेष महत्व दिया गया। मेधावी छात्र-छात्राओं को साइकिल वितरित कर उनकी शैक्षिक यात्रा को प्रोत्साहित किया गया। महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से तारा शक्ति सिलाई केंद्रों का लोकार्पण किया गया।इसके अतिरिक्त मतदाता सूचियों के सत्यापन तथा क्षेत्र में संचालित विकास कार्यों की जानकारी प्रत्येक परिवार तक पहुंचाने के उद्देश्य से हर घर राजेश्वर अभियान का शुभारंभ किया गया। 95 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले 10 मेधावी छात्र-छात्राओं को डॉ. राजेश्वर सिंह ने लैपटॉप प्रदान कर सम्मानित किया। विधायक ने कहा कि सरोजनीनगर के विकास की परिकल्पना में बच्चों की शिक्षा और उनके उज्ज्वल भविष्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। हमारा सपना है कि प्रत्येक बच्चे को पढ़ाई के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध हों और प्रतिभा किसी भी परिस्थिति में अवसरों से वंचित न रहे।