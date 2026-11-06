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Lucknow News: धनतेरस आज, खरीदारी के लिए दो शुभ मुहूर्त

Fri, 06 Nov 2026 02:24 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Fri, 06 Nov 2026 02:24 AM IST
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Dhanteras is today, two auspicious timings for shopping
धनतेरस आज, खरीदारी के लिए दो शुभ मुहूर्त
लखनऊ। धनतेरस पर शुक्रवार को बाजारों में खरीदारी के साथ भगवान धन्वंतरि, मां लक्ष्मी, गणेश और कुबेर की पूजा की जाएगी। मान्यता है कि इस दिन सोना, चांदी, बर्तन और अन्य नई वस्तुएं खरीदना शुभ होता है। भगवान धन्वंतरि की पूजा से आरोग्यता की कामना की जाती है। महर्षि पाराशर ज्योतिष संस्थान ट्रस्ट के अध्यक्ष ज्योतिषाचार्य पं. राकेश पांडेय ने बताया कि खरीदारी का पहला शुभ मुहूर्त दोपहर 1:31 से 4:07 बजे और दूसरा शाम 5:45 से 7:42 बजे तक है। व्यापारियों के लिए शाम 5:46 से 7:42 बजे तक प्रतिष्ठान में पूजन करना शुभ रहेगा।
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