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Hindi News ›   Video ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   VIDEO: रामलीला में विश्वामित्र और राजा दशरथ के बीच संवाद का मंचन

VIDEO: रामलीला में विश्वामित्र और राजा दशरथ के बीच संवाद का मंचन

Mon, 12 Oct 2026 10:44 PM IST
Ishwar Ashish Bhartiya
Ishwar Ashish Bhartiya Ishwar Ashish Bhartiya
Updated Mon, 12 Oct 2026 10:44 PM IST
VIDEO: रामलीला में विश्वामित्र और राजा दशरथ के बीच संवाद का मंचन
लखनऊ के आलमबाग स्थित वेजिटेबल ग्राउंड में चल रही रामलीला में विश्वामित्र और राजा दशरथ के बीच संवाद का मंचन करते कलाकार।
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