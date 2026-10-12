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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   UP: Weather to change again in two days; a spell of rain to begin due to a new disturbance.

यूपी: दो दिन बाद फिर बदलेगा मौसम, नए विक्षोभ के असर से शुरू होगा बारिश का दौर

Mon, 12 Oct 2026 10:11 PM IST
Ishwar Ashish Bhartiya अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ Published by: Ishwar Ashish Bhartiya Updated Mon, 12 Oct 2026 10:11 PM IST
सार

यूपी में सक्रिय हो रहे नए विक्षोभ के असर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश से शुरू होने वाला बारिश का दौर 16 और 17 अक्तूबर को मध्य यूपी और अवध होते हुए पूर्वी उत्तर प्रदेश तक पहुंच सकता है।

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UP: Weather to change again in two days; a spell of rain to begin due to a new disturbance.
- फोटो : amar ujala

विस्तार
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उत्तर प्रदेश में अगले दो दिन बारिश से राहत रहेगी। आसमान साफ होने और धूप निकलने से दिन के तापमान में एक से दो डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी हो सकती है। इसके बाद 15 अक्तूबर से यूपी में मौसम फिर करवट लेगा। सक्रिय हो रहे नए विक्षोभ के असर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश से शुरू होने वाला बारिश का दौर 16 और 17 अक्तूबर को मध्य यूपी और अवध होते हुए पूर्वी उत्तर प्रदेश तक पहुंच सकता है।

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क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र, लखनऊ के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि नए पश्चिमी विक्षोभ के असर से 15 से 17 अक्तूबर के दौरान प्रदेश के दोनों हिस्सों में कहीं-कहीं बूंदाबांदी के आसार हैं। बारिश के दौरान पारे में 1 से 2 डिग्री की गिरावट आएगी।

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आगरा-फतेहपुर सबसे गर्म, नजीबाबाद में ठंडी रात
सोमवार को आगरा और फतेहपुर 34.5 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ प्रदेश में सबसे गर्म रहे। वहीं नजीबाबाद में 18 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ प्रदेश की सबसे ठंडी रात रही।

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