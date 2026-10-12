लिव-इन का खौफनाक अंत: एक साल पहले कारोबारी को मिली थी धमकी, इशारे पर नचाती थी श्रद्धा

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2 of 5 - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी।

रंजना ने आरोप लगाया था कि 11 अगस्त की रात में किसान बाजार स्थित एक कैफे में ऋषभ ने साथियों के साथ शिवा से गाली गलौज की थी। आरोपी ने दो दिन के भीतर एक लाख रुपये गुंडा टैक्स मांगा था और नहीं देने पर परिणाम भुगतने की धमकी दी थी। एसीपी रजनीश वर्मा के मुताबिक पुलिस की तीन टीमें आरोपियों की तलाश में दबिश दे रही हैं। श्रद्धा और उसकी बहन की लोकेशन का पता लगाया जा रहा है। कुछ संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। जल्द ही वारदात का राजफाश कर दिया जाएगा।

3 of 5 - फोटो : अमर उजाला/संवाद न्यूज एजेंसी।

उधर, पुलिस की टीम ने दुबग्गा निवासी आदिल और गढ़ी कनौरा निवासी तारिक के घर पर सोमवार को दबिश दी। दोनों आरोपी घर पर नहीं मिले। परिजनों ने भी दोनों के बारे में जानकारी से इंकार कर दिया। आशंका जताई जा रही है कि आरोपी बहराइच के रास्ते नेपाल भाग गए हैं। शिवा की मौत के बाद सभी मेडिकल कॉलेज से निकले थे। आगे एक जगह इकट्ठा हुए और फिर लखनऊ से भागने की योजना बनाई।

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जेवर चोरी का आरोप लगाकर प्रताड़ित करती थी श्रद्धा

छानबीन में सामने आया है कि श्रद्धा ने शिवा पर जेवर चोरी का आरोप लगाया था। श्रद्धा उसे इशारे पर नचाती थी। श्रद्धा के बुलाने पर शिवा भागकर उसके फ्लैट पर पहुंच जाता था। बताया जा रहा है कि शिवा कर्ज में था। वह रुपये नहीं चुका पा रहा था। पुलिस को श्रद्धा के फ्लैट से एक सीसीटीवी मिली है, जिसमें शिवा नजर आ रहा है। इंस्पेक्टर विक्रम सिंह का कहना है कि सभी पहलुओं पर मामले की छानबीन की जा रही है। साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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