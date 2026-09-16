Video: लखनऊ विवि में निलंबन के विरोध में छात्रों का बवाल, एक छात्र इमारत पर चढ़ा

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लखनऊ विश्वविद्यालय में छात्रों के निलंबन के विरोध में मंगलवार को जमकर हंगामा हुआ। विरोध प्रदर्शन के दौरान एक छात्र विश्वविद्यालय की इमारत पर चढ़ गया, जिससे परिसर में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। प्रदर्शनकारी छात्रों ने प्रशासनिक भवन के दोनों गेटों पर कब्जा कर लिया और जमकर नारेबाजी की। आक्रोशित छात्रों ने विश्वविद्यालय परिसर में लगे पुस्तक मेले के होर्डिंग्स, बैनर और पोस्टर भी फाड़ दिए। प्रदर्शन के दौरान कुलसचिव अपने कमरे में बंद रहीं। छात्र लगातार नारेबाजी करते हुए निलंबन वापस लेने की मांग करते रहे। घटना की सूचना पर विश्वविद्यालय प्रशासन और सुरक्षाकर्मियों ने छात्रों को समझाने का प्रयास किया। छात्रों का कहना है कि निलंबन की कार्रवाई उचित नहीं है और इसे तत्काल वापस लिया जाना चाहिए। मामले को लेकर परिसर में तनाव की स्थिति बनी रही।

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