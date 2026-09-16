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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   UP: Young woman made to sit on car bonnet outside Janeshwar Mishra Park in Lucknow; driver fled after hitting

लखनऊ में हिट एंड रन!: कार के सामने आई प्रेमिका तो बोनट पर घसीटकर ले गया प्रेमी, आरोपी गिरफ्तार; देखें वीडियो

Wed, 16 Sep 2026 02:29 PM IST
Akash Dwivedi डिजिटल डेस्क, लखनऊ
डिजिटल डेस्क, लखनऊ Published by: Akash Dwivedi Updated Wed, 16 Sep 2026 02:29 PM IST
सार

लखनऊ के जनेश्वर मिश्र पार्क के पास युवती को कार से टक्कर मारने का मामला सामने आया है। युवती ने परिचित युवक और उसके दोस्त पर विवाद के बाद हमला करने का आरोप लगाया। पुलिस ने उसे मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा है। वाहन नंबर के आधार पर दोनों आरोपियों की तलाश जारी है।

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UP: Young woman made to sit on car bonnet outside Janeshwar Mishra Park in Lucknow; driver fled after hitting
युवती को कार से मारी टक्कर। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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लखनऊ के गोमतीनगर विस्तार स्थित जनेश्वर मिश्र पार्क के गेट नंबर चार के पास बुधवार सुबह एक युवती को कार से टक्कर मारकर भागने का मामला सामने आया है। युवती ने पुलिस को दी जानकारी में अपने परिचित युवक पर कार से टक्कर मारने का आरोप लगाया है। पुलिस ने युवती को मेडिकल परीक्षण के लिए भेजते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है।

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पुलिस के मुताबिक, युवती ने बताया कि वह शहनवाज अली के साथ रिलेशनशिप में थी। बुधवार सुबह वह जनेश्वर मिश्र पार्क के गेट नंबर चार के पास चाय पीने गई थी। इसी दौरान शहनवाज अली अपने दोस्त दानिश और दो अन्य युवतियों के साथ कार से वहां पहुंचा।
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युवती का आरोप है कि अन्य युवतियों के साथ संबंध को लेकर विरोध करने पर शहनवाज और दानिश ने उससे विवाद और गाली-गलौज की। इसके बाद दोनों कार लेकर जाने लगे। युवती ने कार रोकने का प्रयास किया तो आरोप है कि शहनवाज ने उसे कार से टक्कर मार दी और मौके से फरार हो गया।
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सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और युवती को मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा। पुलिस वाहन नंबर के आधार पर शहनवाज अली को पकड़ लिया। दानिश की तलाश कर रही है। पुलिस के अनुसार मामले में अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।

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