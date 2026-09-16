Video: लखनऊ के हिट एंड रन मामले में नया मोड़, शादी के दबाव का आरोप

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लखनऊ के चर्चित हिट एंड रन मामले में नया मोड़ सामने आया है। मामले की पीड़िता ने महिला आयोग पहुंचकर अपनी शिकायत दर्ज कराई है। आयोग ने शिकायत का संज्ञान लेते हुए पूरे प्रकरण की जांच और तथ्यों की पड़ताल करने की बात कही है। महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव के अनुसार, पीड़िता ने आरोपी शाहनवाज पर शादी के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाया है। उनके मुताबिक, पीड़िता के बयान के आधार पर प्रथम दृष्टया मामला केवल हिट एंड रन तक सीमित नहीं दिख रहा है, बल्कि जबरन शादी के दबाव से जुड़े आरोप भी सामने आए हैं। हालांकि, पीड़िता के इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई है। आयोग ने मामले से जुड़े सभी तथ्यों और बयानों की जांच की बात कही है। जांच के बाद ही घटनाक्रम की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

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