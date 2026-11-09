यूपी: चालक ने परिजनों को वीडियो भेजा, फिर ट्रेन के आगे दी जान, बोला- पुलिसकर्मियों और डांसरों से परेशान हूं
लखनऊ के ठाकुरगंज निवासी निजी चालक देशराज ने ट्रेन के आगे कूदकर जान दे दी। आत्महत्या से पहले बनाए वीडियो में उसने दो डांसरों और पुलिसकर्मियों पर प्रताड़ना व धमकी देने के आरोप लगाए। पुलिस ने दो महिलाओं को हिरासत में लिया है। डीसीपी ने मामले की जांच एसीपी काकोरी को सौंपी है।
विस्तार
ठाकुरगंज के लालाबाग निवासी निजी चालक देशराज लोधी (38) ने रविवार देर रात भूहर इलाके में ट्रेन के आगे कूदकर जान दे दी। आत्महत्या से पहले उसने छह अलग-अलग वीडियो बनाकर परिजनों को भेजे थे। इनमें उसने दो डांसरों और पुलिसकर्मियों पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है।
ठाकुरगंज पुलिस ने उसके भाई छेदीलाल की तहरीर पर पारा के हरदोईया निवासी दोनों डांसरों नेहा और सपना के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने और धमकाने की एफआईआर दर्ज कर उन्हें हिरासत में ले लिया है।
देशराज के भाई गुड्डू के मुताबिक, उसका भाई दो साल से नेहा और सपना को गाड़ी से लाने और छोड़ने का काम करता था। दो दिन पहले दोनों ने देशराज पर 12 लाख रुपये की चोरी का आरोप लगाते हुए पुलिस से शिकायत की थी।
आरोप है कि पुलिसकर्मी पहले उसे भूहर चौकी बुलाकर ले गए और फिर पारा की शाहदरा चौकी ले गए। वहां पुलिसकर्मियों ने उसे गालियां दीं और एनकाउंटर करने की धमकी दी। इससे वह काफी घबरा गया था। की से घर लौटने के बाद देशराज रविवार दोपहर करीब एक बजे घर से निकल गया। शाम करीब पांच बजे उसने पत्नी को तीन वीडियो भेजे।
इनमें उसने अपनी परेशानी बताते हुए पुलिस की प्रताड़ना का भी जिक्र किया। उसने यह भी बताया कि मोबाइल स्कूटी की डिकी में रखा है। कहा कि अब वह और प्रताड़ना नहीं झेल सकता। इसके बाद से उसका कोई पता नहीं चला। परिजन उसकी तलाश कर रहे थे। रात करीब 12 बजे रेलकर्मियों ने भूहर पुल के नीचे रेलवे ट्रैक पर देशराज का शव पड़ा देखकर पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
सोशल मीडिया पर फोटो देखकर रात करीब एक बजे परिजन पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे और शव की पहचान की। एसीपी चौक शुभम कुमार ने बताया कि देशराज के भाई छेदीलाल की तहरीर पर सपना और नेहा के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने और धमकाने की एफआईआर दर्ज कर दोनों को हिरासत में लिया गया है। देशराज के परिवार में पत्नी पिंकी और दो बच्चे युवी व ऋषभ हैं।
सड़क पर शव रखकर किया प्रदर्शन
सोमवार को पोस्टमार्टम के बाद दोपहर करीब डेढ़ बजे परिजनों ने दुबग्गा-कानपुर बाईपास पर शव रखकर जाम लगा दिया। उन्होंने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की।
पुलिस ने उन्हें समझाकर शांत कराया। कार्रवाई के आश्वासन पर परिजन शव अंतिम संस्कार के लिए ले गए। इस दौरान करीब आधे घंटे तक यातायात बाधित रहा, जिससे राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ा।
डीसीपी ने एसीपी काकोरी को सौंपी जांच
आत्महत्या से पहले देशराज ने छह अलग-अलग वीडियो बनाए थे। इनमें उसने आरोप लगाया कि पुलिसकर्मी फोन पर गोली मारने की धमकी दे रहे थे। वहीं, सपना और उसका भाई गाली-गलौज करने के साथ चौकी में बंधवाकर पिटवाने की धमकी दे रहे थे। उसने खुद को शुगर का मरीज भी बताया।
देशराज के मुताबिक, नेहा उस पर जेवर और नकदी लौटाने का दबाव बना रही थी। उसका कहना था कि उसने चोरी नहीं की है और झूठे आरोपों व धमकियों से परेशान है। उसने वीडियो में महेंद्र सिंह का भी जिक्र किया और उस पर 25 लाख रुपये लेकर फरार होने की बात कही।
परिवार का कोई सदस्य जिम्मेदार नहीं
एक वीडियो में देशराज अपने पांचों भाइयों और परिवार के अन्य सदस्यों से माफी मांगता नजर आ रहा है। वह कह रहा है कि उसका दिमाग काम नहीं कर रहा है और वह जो भी करने जा रहा है, अपने मन से कर रहा है। परिवार के किसी सदस्य का इसमें कोई दोष नहीं है।
उसने मां और बहनों को आखिरी बार सलाम कहने और परिवार की सलामती की दुआ करने की बात कही। साथ ही कहा कि उसे झूठे मामले में फंसाया जा रहा है, उसने कुछ नहीं किया है और जिस पर भी भरोसा किया, उसी ने विश्वासघात किया।
वीडियो में वह बच्चों से भी माफी मांगते हुए कह रहा है कि वह पूरी तरह मजबूर हो गया है। उसने बताया कि मोबाइल का लॉक खोल दिया है और सभी वीडियो उसमें मौजूद हैं। उसने कहा कि कोई उस पर चोरी तो कोई अन्य गलत आरोप लगा रहा है। वह पूरे होशोहवास में आत्महत्या करने जा रहा है और इसके लिए उसके परिवार का कोई सदस्य जिम्मेदार नहीं है।
एक अन्य वीडियो में देशराज ने आरोप लगाया कि पुलिसकर्मी उसे एनकाउंटर कर गोली मारने की धमकी दे रहे थे। उसके मुताबिक, चौकी ले जाते समय पुलिसकर्मियों ने गाली-गलौज की और बार-बार गोली मारने की बात कही। उसने कहा कि जब उसने चोरी नहीं की तो वह रुपये क्यों दे। उसके पास न तो पैसे हैं और न ही उसने कोई अपराध किया है।