यूपी: चालक ने परिजनों को वीडियो भेजा, फिर ट्रेन के आगे दी जान, बोला- पुलिसकर्मियों और डांसरों से परेशान हूं

ठाकुरगंज के लालाबाग निवासी निजी चालक देशराज लोधी (38) ने रविवार देर रात भूहर इलाके में ट्रेन के आगे कूदकर जान दे दी। आत्महत्या से पहले उसने छह अलग-अलग वीडियो बनाकर परिजनों को भेजे थे। इनमें उसने दो डांसरों और पुलिसकर्मियों पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है।

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ठाकुरगंज पुलिस ने उसके भाई छेदीलाल की तहरीर पर पारा के हरदोईया निवासी दोनों डांसरों नेहा और सपना के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने और धमकाने की एफआईआर दर्ज कर उन्हें हिरासत में ले लिया है।देशराज के भाई गुड्डू के मुताबिक, उसका भाई दो साल से नेहा और सपना को गाड़ी से लाने और छोड़ने का काम करता था। दो दिन पहले दोनों ने देशराज पर 12 लाख रुपये की चोरी का आरोप लगाते हुए पुलिस से शिकायत की थी।आरोप है कि पुलिसकर्मी पहले उसे भूहर चौकी बुलाकर ले गए और फिर पारा की शाहदरा चौकी ले गए। वहां पुलिसकर्मियों ने उसे गालियां दीं और एनकाउंटर करने की धमकी दी। इससे वह काफी घबरा गया था। की से घर लौटने के बाद देशराज रविवार दोपहर करीब एक बजे घर से निकल गया। शाम करीब पांच बजे उसने पत्नी को तीन वीडियो भेजे।इनमें उसने अपनी परेशानी बताते हुए पुलिस की प्रताड़ना का भी जिक्र किया। उसने यह भी बताया कि मोबाइल स्कूटी की डिकी में रखा है। कहा कि अब वह और प्रताड़ना नहीं झेल सकता। इसके बाद से उसका कोई पता नहीं चला। परिजन उसकी तलाश कर रहे थे। रात करीब 12 बजे रेलकर्मियों ने भूहर पुल के नीचे रेलवे ट्रैक पर देशराज का शव पड़ा देखकर पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।सोशल मीडिया पर फोटो देखकर रात करीब एक बजे परिजन पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे और शव की पहचान की। एसीपी चौक शुभम कुमार ने बताया कि देशराज के भाई छेदीलाल की तहरीर पर सपना और नेहा के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने और धमकाने की एफआईआर दर्ज कर दोनों को हिरासत में लिया गया है। देशराज के परिवार में पत्नी पिंकी और दो बच्चे युवी व ऋषभ हैं।